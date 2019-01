Estos son los 12 personajes que el 2018 nos dejó

Las personas de distintos ámbitos que dieron que hablar durante el año que acaba de terminar.

1- Gustavo Leal

Es el hombre que instrumentó y lideró desde el Ministerio del Interior una decena de operativos de seguridad en los barrios más conflictivos y hasta fue amenazado de muerte. Los operativos incluyeron derrumbe de viviendas, de muros y detenciones a intocables. El objetivo fue desarticular bandas delictivas con dominio en la zona, desde los Chingas en los Palomares de Casavalle hasta una red de narcotraficantes en Maldonado. El efecto sorpresa, una gran presencia de efectivos, funcionarios judiciales y de servicios públicos y un censo puerta a puerta fueron las claves.

2- El movimiento Un Solo Uruguay

El movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay surgió el campo a la ciudad y en su camino sumó desde productores rurales hasta empresarios y comerciantes de distintos sectores insatisfechos con las tarifas, los impuestos, la inseguridad y el peso del Estado. Sin identificación política explícita coordinaron acciones para presentar al gobierno una lista de medidas a instrumentar para revertir la situación.

3- Marcelo Roldán

La vida de Marcelo “El Pelado” Roldán terminó en manos de su compañero de celda en el Penal de Libertad de la peor manera: decapitado y colgado de los pies. Luego su asesino cortó y fritó parte de sus restos. El Pelado, uno de los delincuentes más famosos de Uruguay transitó por varios centros de reclusión desde 1990, cuando cometió su primer asesinato con trece años. Estaba condenado por homicidio, suministro de estupefacientes, extorsión y privación de libertad.

4- Juan Sartori

El multimillonario empresario que nació y vivió en Uruguay hasta los doce años llegó para postularse a la Presidencia de la República. Irrumpió en la arena política local y en particular del Partido Nacional, que mostró desde resistencia hasta indiferencia. Casado con la hija de un magnate ruso investigado por la Justicia, ha liderado distintos proyectos empresariales agrícolas, financieros y vinculados al cannabis, en Uruguay y el exterior. Dijo que la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura no es un tema de actualidad, que no ocupa su agenda y que es hora de dejar atrás.

5- Julio María Sanguinetti

El ex presidente volvió a subirse a los estrados, a los discursos en reuniones políticas y a la arenga por un Partido Colorado que poco a poco repunta en las encuestas. Sanguinetti se propuso recuperar al partido y que sea protagonista en un gobierno de coalición. Le ofreció su apoyo a una figura emergente: Ernesto Talvi. Pero la rechazó. Hoy no se descarta que el propio Sanguinetti vuelva a ser precandidato.

6- Raúl Sendic

Fue la sombra que cuestionó el estandarte más firme del Frente Amplio: la ética. La coalición de izquierda, que antes y después de llegar al gobierno reafirmó la conducta de “no meter la mano en la lata”, fue puesta a prueba cuando la Justicia determinó que el vicepresidente de la República había usado indebidamente dineros públicos. El rápido ascenso de la figura de Sendic y su más precipitado descenso tuvo su punto culmine cuando sus compañeros en el Plenario del Frente Amplio inhabilitaron su actividad política par ala próxima campaña.

7- Walter Alcántara

El empresario y los audios donde tenía grabadas conversaciones con el ex presidente de la AUF Wilmar Valdez provocaron la mayor crisis política de la institución. En los archivos grabados hace al menos dos años quedaron en evidencia maniobras irregulares en el uso de dineros de la FIFA. Valdez dio marcha atrás en su intención de reelección y terminó en la Justicia, al igual que su contrincante a la presidencia de la AUF, Arturo del Campo, y el periodista Julio Ríos.

8- Marcelo Balcedo

Vehículos de alta gama, armas, joyas, dinero, documentos y dos propiedades en Uruguay le fueron confiscados al sindicalista argentino Marcelo Balcedo y a su esposa Paola Fiege. El motivo fue lavado de activos y potenciales vínculos con el narcotráfico. La causa sorprendió al apacible balneario Playa Verde el verano de 2018 y el estruendo del caso no demoró en cruzar el río. Desde Argentina esperan su extradición. En Uruguay ambos cumplen prisión domiciliaria.

9- Lucas Torreira

Con 22 años y un 1,68 metros de altura, el fraybentino Lucas Torreira conquistó al público inglés desde que arribó al Arsenal. El llamado “Pequeño gigante” es la muestra en botica de la garra charrúa que caracteriza al futbolista uruguayo. Torreira, con un pase de 26 millones de euros, es considerado una de las mejores incorporaciones de la liga inglesa. Los aficionados ya arengan su nombre.

10- Antoine Griezmann

Es casi un uruguayo más. Su natural empatía con sus compañeros charrúas a lo largo de su vida profesional en el fútbol lo acercó a los tres millones de uruguayos que valoraron que el delantero francés, campeón del mundo, vistiera la bandera celeste sobre sus hombros y callara el gol que convirtió contra la selección de Tabárez en cuartos de final del Mundial. “No podía celebrar un gol y tampoco la victoria en el campo por respeto”,dijo en aquel momento. Ceba mate, grita ‘Uruguay nomá’, es hincha oficial de Peñarol y escucha cumbia uruguaya.

11- Roger Waters

Hizo ruido antes de llegar. El miembro de Pink Floyd ofreció en Montevideo un concierto para 40 mil personas, que despertó polémica y ritmo. El activista británico no se quedó solo en el escenario. Ofreció una conferencia en el PIT-CNT sobre Palestina y los derechos humanos y fue condecorado como visitante ilustre de la ciudad. Durante el show, que empleó la última tecnología en sonido e imagen, cuestionó a Israel, Donald Trump, el capitalismo, la pobreza y la contaminación, por nombrar algunos.

12- Ida Vitale

La escritora uruguaya estaba regando las plantas en su casa en Malvín cuando recibió una llamada. Había ganado el Premio Cervantes, convirtiéndose en la quinta mujer en la historia en recibir el galardón. Poetisa y crítica literaria, Ida de 95 años, volvió a Uruguay tras una vida en el exterior. Es integrante de la denominada Generación del 45, con escritores como Onetti y Benedetti.