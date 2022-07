"Estoy esperando tu declaración", dijo Lacalle a Orsi, que respondió: "Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido"

El presidente le pidió al intendente que se expidiera sobre el eventual TLC entre Uruguay y China.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó este martes un discurso en un almuerzo organizado por la Unión de Exportadores. Allí el mandatario hizo referencia al tratado de libre comercio (TLC) con China que su administración pretende concretar. Y contó que estuvo conversando con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi -presente en el evento- y le dijo: "Bueno, estoy esperando tu declaración en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China".

La respuesta de Orsi no se hizo esperar. Llegó a través de Twitter, donde el intendente compartió una entrevista que le hicieron en la radio M24 el lunes.

"Hoy el presidente me reclamó en su discurso ante la Unión de Exportadores que me expidiera sobre el TLC con China. Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido", escribió el jefe comunal.

Consultado en ese medio sobre el anuncio del gobierno de que el resultado del estudio de prefactibilidad de un TLC Uruguay-China fue positivo, Orsi respondió: “Hay cosas que no las entiendo y otras que no las sé. Yo no sé qué dice el pre-estudio, entonces no puedo opinar sobre cómo viene el tema si no se dio a conocer. Hoy escuché a (Álvaro) Delgado decir que se va a plantear a otros sectores políticos, y ahí opinaremos”.

“No me imagino un Uruguay separado de la región. Puede ser una linda señal de qué guapos que somos, de que nos cortamos solos. Ahora la realidad es la realidad: tenés al costado 200 millones de habitantes, un mercado brutal, y otro de 50. Solo hay que imaginarse. Si algún país grande en este mundo donde vos tenés dos potencias que se disputan el mercado… si China o cualquiera tuviera la necesidad de un mercado, va a tener que pensar mucho, el Partido Comunista chino va a tener que pensar mucho si hace una alianza con un país de tres millones o con una región de 260 millones de habitantes: es medio insólito”, dijo Orsi, y agregó: “Estoy seguro de que va a haber o no va haber acuerdos extrarregionales, pero es con la región, y va a pasar, por más de que hagamos gárgaras de que somos unos cracs”.

En tanto, el intendente canario consideró que “todo TLC trae dolores y heridas”, y que por eso el tema “hay que analizarlo bien”.

En ese sentido, además, reiteró que cree que el camino es avanzar junto al Mercosur. “Lo que se haga con países como China es difícil imaginárselo extra región. Como señal, mostrarnos que nos separamos y estamos solos, me preocupa”.

“El gobierno no desaprovecha ninguna oportunidad en el Mercosur de patear el tablero y aparecer como los distintos. A veces no sé si hacen gestos para la política exterior o son gestos para adentro, y eso es lo que me preocupa”, agregó.

Durante la última cumbre del Mercosur, Lacalle Pou respondió a las críticas del presidente argentino Alberto Fernández por querer avanzar en el TLC con China: "La mejor manera de proteger a mi pueblo es abriéndome al mundo".

En tanto, la delegación china que visitó Uruguay en las últimas horas afirmó que China "está abierta a la cooperación tanto con el Mercosur como con el país miembro particular".