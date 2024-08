"Estoy muy confiado que el presidente seguramente vete este artículo", dijo Ojeda sobre aditivo de Cabildo a ley de medios

Delgado dijo: "Hay algunas oraciones que no me gustan, son declarativas porque no hay sanción prevista ni organismo que controle. Veremos qué hace el presidente".

En la madrugada de este jueves, con los votos de los representantes de la coalición de gobierno, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de medios. El Frente Amplio no acompañó la iniciativa y sus legisladores durante la sesión hicieron especial hincapié en el artículo 72, un aditivo presentado por Cabildo Abierto cuando se trató el proyecto en el Senado.

Todos los medios de comunicación, indica el polémico artículo, tienen el deber de "brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos". Las críticas a esta redacción no se limitaron a la oposición, sino que a la interna de la coalición también hubo voces que lamentaron el artículo y que pidieron un veto presidencial de Luis Lacalle Pou en caso que fuese aprobado, como finalmente sucedió.

Álvaro Delgado, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, fue consultado en rueda de prensa este jueves sobre el tema. Dijo que "lo más importante" es que se aprobó la ley porque la actual -que data de las administraciones frenteamplistas- "era casi kirchnerista".

Para Delgado la ley de medios anterior era "casi una copio de la de (la expresidenta argentina) Cristina Fernández, con un consejo de comunicación audiovisual que controlaba el contenido de los canales, era como un revólver martillado sobre los medios y la opinión de los periodistas, para evaluar sus contenidos, sacarte la frecuencia o cerrarte el medio o multar".

Sobre el artículo incluido a iniciativa de Cabildo Abierto, el exsecretario de la Presidencia dijo: "Hay algunas oraciones que no me gustan, son declarativas porque no hay sanción prevista ni organismo que controle. Veremos qué hace el presidente".

Interrogado en el mismo evento del que participó Delgado, el candidato del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que la normativa aprobada en las últimas horas es "mejor" que la que va a suplir. Sobre el artículo 72, en tanto, lo calificó de "malo". "Estoy muy confiado que el presidente seguramente vete este artículo", planteó.

"El artículo es malo, pero la ley es mejor que la anterior", afirmó Ojeda.