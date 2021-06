Estudian flexibilizar los protocolos: "pase verde" sin tapabocas al aire libre es una opción a futuro

Así lo dijo el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli, que coordina la implementación del "pase responsable" para eventos públicos.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunirán en los próximos días para estudiar los protocolos sanitarios vigentes y ver si, a futuro, corresponde flexibilizarlos. Una de las opciones es que a largo plazo se permitan los eventos masivos al aire libre sin tapabocas.

Así lo dijo el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli, que coordina la implementación del "pase responsable" para eventos públicos, en el programa Doble Click de FM Del Sol.

Luego de la primera experiencia piloto en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, Martinelli dijo que le "han llegado decenas de solicitudes para poder hacer un segundo plan piloto". En el programa radial enumeró algunos de estos interlocutores: organizaciones deportivas, salones de fiestas y la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Martinelli dijo que ahora buscan "masificar un poco más la herramienta", que está "pronta para ser utilizada", aunque aclaró que están sujetos a lo que disponga el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, el asesor presidencial indicó qué no comparte de la propuesta del colectivo Uruguay es Música. "Es un poco extraño, porque el pase verde alternativo que proponen es exactamente el mismo que el pase verde que propone el gobierno. La única diferencia (de su propuesta), y es en lo que no coincidimos, es que cuando haya un evento masivo no sea necesario realizar test de antígeno a los vacunados", dijo.

Este lunes el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, consideró que el primer ensayo del “pase verde” mostró que es un “instrumento seguro” para retomar los espectáculos públicos, pero que se seguirá probando “porque hay que tenerlo bien chequeado”.