Estudiantes de magisterio citadas a juzgado por pintadas; "No es un espacio que estemos dispuestas a renunciar", dijo representante

Representante del Centro de Estudiantes de Magisterio afirmó que "no es una cuestión legal, que hay una cuestión política de censura" detrás de la denuncia.

El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) denunció que tres estudiantes deberán declarar en el Juzgado de Faltas por pintar los muros de la fachada de los Institutos Normales, en memoria de los mártires estudiantiles.

Una de las consignas que pintaron en el edificio fue "si no hay educación para el pueblo, no habrá paz para el gobierno". Según el relato de las estudiantes, que fue difundido a través de las redes sociales del CEM, una funcionaria policial que llegó al lugar el sábado 14 de agosto indicó a las tres estudiantes que estaban presentes que la dirección del instituto "no se iba a hacer la denuncia, pero que el Consejo Directivo Central sí había denunciado" y que por esa razón debían "llevarse sus datos personales". Además, la policía les "aseguró" que "era algo protocolar y que no iba a pasar nada".

Según denuncian, al día siguiente, el domingo 15 de agosto, recibieron un llamado telefónico a través del cual se les informó que debían presentarse en una seccional policial el martes 17. En esa instancia les comunicaron la citación al Juzgado de Faltas para el lunes 30 a las 15 horas.

"Nosotros por esa denuncia del Consejo entendimos que era del Codicen, porque es quien últimamente venía blanqueando los muros que veníamos pintando. Pero ahora vimos que uno de los consejeros dijo que desde el Codicen no se había hecho la denuncia, lo que nos hace pensar que o la denuncia es del Consejo de Formación en Educación o ni siquiera existe tal denuncia", dijo a Telemundo una de las integrantes del CEM, Mercedes Laborde.

"Al ser un acuerdo con dirección las pintadas de los muros, jamás se nos pasó por la cabeza que pintar los muros de magisterio era un deterioro. Entendemos que no es una cuestión legal, que hay una cuestión política de censura, sobre todo al centro de estudiantes de magisterio", agregó. La representante de los estudiantes de magisterio consideró que quieren denunciar "el hecho político que esto significa, que se tapen constantemente las pintadas que denuncian problemáticas de la sociedad y sí, que significan una crítica al gobierno que quizás no se está dispuesto a que la gente la vea".

"Vamos a ver qué sucede. No es un espacio que estemos dispuestas a renunciar. Tendremos que bajarlo a una instancia orgánica y decidir cómo seguimos a partir de ahora. Pero es un espacio que históricamente ha pertenecido y que constituye un derecho a la expresión. Tendremos que ver de qué manera seguir, si en el marco legal o de qué manera es más prudente, pero no es un espacio que estemos dispuestos a renunciar", aseguró en tanto otra integrante del CEM, Anaclara Gutiérrez.