Estudiantes del IAVA aseguran que les "arrebataron" el salón gremial: "Lo van a sacar igual con o sin rampa"

Este viernes se desarrolló una reunión entre autoridades de Secundaria y el gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) en donde se les informó que le sacarán el salón gremial.

"Se nos planteó que están muy abiertos al diálogo, pero nuestro salón se va a quitar de donde está, se nos fue arrebatado, no va a ser devuelto y se va a seguir con los procesos", dijo a la salida el vocero del gremio, Gerónimo Sena.

A su vez, sostuvo que dejaron su plataforma reivindicativa, expresaron punto por punto y les dieron un "recibido". "·Se nos van a dar otras instancias de diálogo. Nosotros día a día recalcamos participación estudiantil real, es lo que nos compete como estudiantes para crear una comunidad educativa digna, justa y democrática", afirmó.

Gerónimo aseguró que no quieren "atropellos" y agregó que pidieron la renuncia de la inspectora de Institutos y Liceos de la Dirección General de Educación Secundaria, Catalina Videla. "Nos dijeron que se iban a revaluar esos cargos", expresó.

El gremio estará en situación "de lucha" hasta último momento. Asimismo, indicó que la situación del director del IAVA, Leonardo Ruidiaz, sigue "compleja".

"En un punto de la plataforma reivindicativa expresamos que se cese el sumario y vuelva a su cargo, pero eso no nos respondieron, evadieron la pregunta. Es gente que no está muy abierta todo el diálogo, a no ser que les convenga", remarcó.

"Lo que instauró el conflicto fue que nos dijeron 'se van del salón gremial y se van'. Nosotros no queremos estar en conflicto y no nos gusta ocupar un liceo, lo hacemos porque es una medida de lucha", añadió.

Por último, apuntó que esa situación la van a hablar con el gremio estudiantil, se pasará a asamblea con todos los estudiantes y luego verán que hacer. "No somos autoridades de la educación que hacemos todo de manera autoritaria", afirmó.

"El salón lo van a sacar igual con o sin rampa, el autoritarismo que manejan es impune y va a pasar. Todavía no está el presupuesto para la obra de la rampa", subrayó.