Exadscripto de Cardoso, que dijo que no conocía a Kirma, firmó su inscripción en el RUPE

Un documento del Ministerio de Turismo confirma que la adjudicación del contrato a Kirma se firmó antes de la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Además, consta en algunos de esos archivos la firma de Daniel Reta, adscripto del exministro Germán Cardoso, quien había declarado ante la comisión investigadora del Parlamento que no conocía la compañía.

El pasado lunes, ante la comisión investigadora por las contrataciones del Ministerio de Turismo durante la gestión de Germán Cardoso, quien era su adscripto, Daniel Reta, dijo no conocer a la empresa estonia Kirma.

No obstante, 970 Universal publicó un documento del Ministerio de Turismo con la firma de Reta autorizando la solicitud de inscripción de la empresa estonia Kirma en el RUPE, uno de los requisitos a cumplir para efectuar contrataciones con un organismo público.

Esa inscripción se firmó semanas después de que el exministro Cardoso avalara el contrato de Kirma por US$ 280.000; la contratación es del 29 de diciembre de 2020 y la inscripción en el RUPE es del 15 de enero de 2021, lo que contraviene la normativa vigente.

El pasado lunes, Reta explicó que como adscripto solía firmar facturas para darles trámite, porque el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, no cumplía su rol.

"Yo firmaba facturas de todo tipo, pero ¿para qué? Para darle andamiaje, para que el expediente corriera. Porque ustedes saben que la dirección nacional estaba parada. Estaba virtualmente en una situación de no trabajo, entonces había que acelerar la cantidad de expedientes que estaban muertos, que no se movían", defendió Reta el lunes.

Además, responsabilizó a Elbio Rodríguez, asesor honorario del exsecretario de Estado, de acercar a Kirma enviándole a él la propuesta original, que él solo se encargó de trasladar a la agencia de publicidad.

"Esto es lo que el señor Elbio Rodríguez me envía a mí, por WhatsApp, para que yo presente en la agencia Young & Rubicam, porque es la que se encarga de todo esto. Pero yo no sabía siquiera que se llamaba Kirma. Es más, de hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos, eran montos de US$ 31.000 mensuales, nada que ver con la propuesta esta de Kirma. Por lo cual, yo no presente Kirma, yo presenté esto que me mandó Elbio Rodríguez", afirmó Reta en rueda de prensa, y presentó un documento de Word de una carilla.

Consultado acerca de quién era Elbio Rodríguez, Reta respondió: "De alguna manera es un amigo personal del ministro; también es amigo mío, como es Remo Monzeglio, como es el ministro, que los conozco por mi actividad en la educación. (...) Conozco a todas estas personas porque sus hijos han sido alumnos míos. A Elbio Rodríguez lo conoce todo el mundo en Maldonado".