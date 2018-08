Exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo dijo que Néstor Kirchner financió actos de Vázquez en Argentina con dinero de supuestas coimas

Sergio Schoklender sostuvo que le enviaban dinero para financiar el transporte de uruguayos radicados en Argentina para ir a votar en las elecciones de 2004.

En una entrevista con el periodista argentino Mauro Viale, Sergio Schoklender habló del dinero proveniente de supuestas coimas que manejaba el expresidente Néstor Kirchner y lo asoció con el financiamiento de las campañas políticas de la izquierda en América Latina.

El programa “Así nos va” de Radio Carve entrevistó al exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, que explicó cómo funcionaba este supuesto apoyo. Según Schoklender, Kirchner dio la orden a Madres de Plaza de Mayo de reunirse con Vázquez y Nin, candidatos a la Presidencia en 2004.

“Néstor le da a la fundación de las Madres recursos para organizar todos los actos que se organizaron en Buenos Aires y para ayudar a enviar micros y gente por Buquebus para que votaran uruguayos radicados en la Argentina”, indicó.

Schoklender, hoy procesado por defraudación pública en la causa “Sueños Compartidos”, contó que, en su calidad de apoderado, recibía dinero que llegaba desde la Casa Rosada.

“Mandaban bolsos con plata a la fundación. Me llamaba el secretario de Presidencia y me decía ‘Sergio te van a mandar la plata para los micros para el acto’. Me ocupaba de que cada uno recibiera lo que le correspondía“, contó.

Sergio Schoklender dijo que le constaba que a la fundación llegaba dinero en efectivo para pagar la logística de los diferentes actos que Madres de Plaza de Mayo organizaba, pero no puede asegurar que se enviara dinero a Uruguay para financiar la campaña.

“Mandaba fondos a la fundación para la organización de los actos en Buenos Aires. Le mandaba fondos para ayudar a uruguayos para poder enviar contingentes grandes radicados en la Argentina a votar, lo puedo confirmar. El origen de los fondos seguramente era de esta recaudación que hacían. Ahora, que hayan enviado dinero físicamente a Uruguay para apoyar la campaña, no lo sé”, aclaró.