Excanciller Nin Novoa afirmó que Venezuela "no es una democracia plena", pero criticó al gobierno uruguayo por no apostar al "diálogo"

"Son todas declaraciones rechazables, que no son propias de una vicepresidenta. No se puede andar insultando y agraviando a gobernantes de otros países. Rechazo totalmente las declaraciones”, dijo sobre los dichos de la vicepresidenta venezolana acerca de Lacalle Pou.

El excanciller (2015-2020) y exvicepresidente (2005-2010) Rodolfo Nin Novoa consideró que Venezuela “no es una democracia plena”, pero que eso no amerita firmar una declaración sobre el tema como propone el precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Además, criticó la política exterior del actual gobierno por no apostar al “diálogo y los acuerdos”.

La situación política y social que atraviesa Venezuela se instaló en la campaña electoral uruguaya. E, incluso, escaló hasta la primera fila del gobierno: el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, han intercambiado duros cruces, a través de los medios o de las redes sociales.

“Lo de Venezuela es un tema que hace muchos años está en la discusión nacional. Uruguay ha tenido una postura que ha ido de alguna manera cambiando respecto al gobierno anterior”, afirmó este lunes Nin Novoa en rueda de prensa en Cerro Largo.

Nin Novoa criticó la postura que ha tenido el actual gobierno en relación al país caribeño. “Un canciller no debe andar poniéndole nota a los países de la región. Lo que tiene que hacer un canciller es precisamente hablar de diplomacia. Y la diplomacia no sirve para nada si no se habla entre las partes, si no se buscan acuerdos”, afirmó.

No obstante, el dirigente frenteamplista reconoció que “por supuesto que Venezuela no es una democracia plena”, pero “hay muchos países que no lo son”.

“Venezuela es un gobierno con legitimidad de origen, Nicolás Maduro se presenta en las elecciones hace ocho años después de un acuerdo con la oposición en República Dominicana. La oposición dijo que iba a las elecciones y después no fue, fue solo un candidato que tuvo ocho millones de votos y Maduro, que tuvo 12 millones o no sé cuánto. Ese candidato de la oposición no hizo ninguna denuncia sobre fraude electoral. La Corte Electoral fue la misma en ese entonces que cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. Y fue ahí que Maduro nombró una Asamblea Constituyente y le sacó las competencias a la Asamblea Nacional. A partir de ahí, Uruguay dice 'eso es violación de la Carta Democrática del Mercosur', por lo que decidimos suspender a Venezuela de los derechos del Mercosur”, relató.

Con este escenario, Nin Novoa considera innecesario firmar una declaración como la que propone Delgado, apuntando que en Venezuela se vive una dictadura y que se rechaza la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.

“Ahora andan pidiendo que se firme una declaración de que Venezuela es una dictadura. Por supuesto que no es una democracia plena, pero hay muchos países que no lo son. Estados Unidos y Francia son democracias imperfectas, por ejemplo. ¿Y vamos a hacer declaraciones de que Estados Unidos, Francia y otros países son democracia imperfectas? Y hay muchas democracias autoritarias. Lo que hay que hacer es construir un camino de diálogo hacia las soluciones pacíficas de las controversias que se plantean en cada país”, dijo Nin Novoa.

“Maduro en algún momento me acusó personalmente de coordinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Venezuela, porque no le gustaban las cosas que decíamos. Pero siempre hablábamos dentro de un marco de diálogo y no de castigo. Nosotros nunca tuvimos embajador en Venezuela, lo que teníamos era un encargado de negocios y un cónsul para ayudar a los uruguayos que vivían allá”, agregó.

“Rechazo totalmente las declaraciones” de la vicepresidenta venezolana

La semana pasada la vicepresidenta de Venezuela apuntó contra Lacalle Pou luego que éste asegurara que "rompe los ojos" que en ese país "hay una dictadura". En su cuenta de X, la representante de Venezuela escribió este lunes: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

"Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela", expresó Rodríguez. "El golpismo y extremismo no pasarán", señaló y aseguró que "Venezuela se respeta".

Consultado al respecto, Nin Novoa afirmó: “Son todas declaraciones rechazables, que no son propias de una vicepresidenta. No se puede andar insultando y agraviando a gobernantes de otros países. Rechazo totalmente las declaraciones”.

“Uruguay tiene que seguir la línea que históricamente ha seguido en esta materia, que es tratar de fomentar el diálogo entre las partes, ayudar a recomponer la línea democrática en Venezuela”, apuntó.

En tanto, Nin Novoa cuestionó que Lacalle Pou haya “respaldado” a la dirigente opositora inhabilitada para ser candidata presidencial en Venezuela, Machado. “Corina Machado era partidaria de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y eso a mí me deja enormes dudas. También reconozco que una autoridad administrativa no puede quitarle el derecho político a ningún ciudadano como lo hicieron con Corina Machado”, dijo.

“En el mundo entero dicen cómo ha cambiado la política exterior del Uruguay. Lo dicen diplomáticos de muchísimos países, preguntan qué ha pasado con Uruguay. Uruguay se negó a votar un alto al fuego en la Franja de Gaza”, concluyó Nin Novoa.