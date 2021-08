Exdirector de Turismo dijo que siente una "enorme decepción y tristeza" por cómo Sanguinetti manejó su caso

"El Partido Colorado no me dio el derecho a defenderme", dijo el jerarca cesado por el ministro Germán Cardoso, a quien lo acusa de haber hecho compras irregulares de publicidad.

Martín Pérez Banchero, el exdirector nacional de Turismo cesado por el ministro Germán Cardoso, dijo que siente una "enorme decepción" y una "enorme tristeza" por la manera en que el Partido Colorado procesó su destitución y las acusaciones sobre compras irregulares que hizo contra el secretario de Estado en una nota publicada el jueves pasado en el semanario Búsqueda.

El dirigente de la Lista 15, liderada por José Amorín Batlle, apuntó directamente contra el expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado y principal referente del sector Batllistas, al cual pertenece Cardoso.

"Leo la historia y me siento identificado con el Partido Colorado. Pero no es el Partido Colorado de hoy. (Con quien) tengo una enorme decepción y una enorme tristeza –y yo tengo que medir, tengo que ver las cosas, no lo quiero hacer en momentos emocionales así– es con el secretario general del Partido Colorado", dijo Pérez Banchero este jueves, en entrevista con el programa La pecera de Azul FM.

El exdirector contó que Amorín Batlle y Raúl Batlle sabían de sus denuncias sobre las presuntas irregularidades en las compras de publicidad desde hacía meses. Ambos dirigentes se estaban encargando de la situación puertas adentro del partido. “El secretario general del Partido Colorado, que sabía de estas situaciones y que fue quien avaló la destitución, no llamó nunca", lamentó.

Pérez Banchero luego señaló que los colorados no le dieron la posibilidad de defenderse antes de que Cardoso lo destituyera. "Para los que somos abogados y los que queremos el derecho, el debido proceso legal, el derecho a defensa es sagrado. Cuando Caín mata a Abel, Dios, que todo lo sabe, le dio el derecho a defenderse. Y a mí el Partido Colorado no me dio el derecho a defenderme, entonces tengo una enorme decepción con el Partido Colorado, al que quiero, pero no me dio el derecho a defenderme", subrayó.

A su vez, no se mostró conforme con la decisión de trasladar las presuntas irregularidades de Cardoso a la comisión de ética de los colorados. “¿Después de que me mataron?", se preguntó en el programa radial.

Por otra parte, el director cesado defendió las denuncias que realizó sobre las compras directas de publicidad por parte del Ministerio de Turismo. Y aseguró que, contrario a lo que se dijo, su cese estuvo directamente vinculado a que hiciera público el caso.

Pérez Bachero dijo que no quiere "causarle inconvenientes" al presidente, pero que cuando uno mira la compra de vía pública en el Uruguay y toma el período 2015-2019 como referencia, ve que el promedio anual era de US$ 210.000 y había seis empresas adjudicadas.

En cambio, según el exjerarca, a fines de octubre se presentó un expediente para la compra de vía pública a Netcom por US$ 800.000 sin la evaluación de la agencia de publicidad dedicada a ello. “Nosotros decimos que no, que sin ese informe no lo podemos aprobar y desde ese momento hubo un quiebre”, aseguró.