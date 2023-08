"Exigimos negociación real": estudiantes del Bauzá ocuparon el liceo en reclamo de mejoras edilicias y equipo multidisciplinario

“Reivindicamos la ocupación como herramienta de lucha histórica, decidimos afrontar el peso de la medida porque más pesa en nuestro desarrollo tener que estudiar en estas condiciones”, apuntaron desde el gremio del Bauzá.

Los estudiantes nucleados en el gremio del liceo Bauzá ocuparon este miércoles el centro educativo en reclamo de “instancias de negociación real” con las autoridades para que sus reivindicaciones, como mejoras edilicias e incorporación de equipos multidisciplinarios, sean escuchadas.

Según el comunicado emitido por el Gremio Estudiantil del Bauzá, llegaron a la instancia de ocupación tras “un proceso largo de reclamar por todos los medios posibles, a través de marchas, concentraciones, cartas y correos electrónicos que ni siquiera tuvieron respuesta”.

“Nuestros reclamos son concretos, exigimos instancias de negociación real, con autoridades competentes. De dichas instancias buscamos obtener certezas de que nuestro liceo vaya a contar con los recursos suficientes, buscamos asegurarnos nuestras condiciones básicas de estudio. Queremos ir al liceo y no tener salones con goteras, bancos sin respaldo, enchufes rotos. Queremos baños con puertas y paredes divisorias, que no haya más grupos superpoblados con 10 o 15 personas más de las que deberían, personal docente y de limpieza suficiente. Queremos que se asegure la existencia de equipos multidisciplinarios suficientes en relación al tamaño del liceo; no podemos seguir teniendo compañeres que cargan con las complejas problemáticas de nuestra edad y contextos sociales sin tener un acompañamiento que los contenga, desencadenando en estudiantes con ataques de pánico siendo auxiliados en los pasillos por quien esté disponible”, apunta la misiva.

El reclamo de mejoras edilicias y de contar con equipos multidisciplinarios también ha estado en el último año en las plataformas reivindicativas de otros gremios estudiantiles, como los del Miranda, el Dámaso, el Zorrilla y el IAVA.

“Reivindicamos la ocupación como herramienta de lucha histórica, decidimos afrontar el peso de la medida porque más pesa en nuestro desarrollo tener que estudiar en estas condiciones”, apuntaron desde el gremio del Bauzá, y también criticaron la reforma educativa impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública: “Exigimos que se frene esta transformación educativa, impuesta, sacada a las apuradas y servicial a intereses que no son nuestros. Una reforma copiada y pegada para sacar personas que sean copias entre sí, sin capacidad de pensar, cuestionar, y mejorar la sociedad. Una reforma en la que se recorta en arte, humanidades y conocimiento considerado no fundamental para que seamos competentes en ser funcionales al mercado laboral”.

“Vamos a seguir en nuestra lucha por el 6% del PBI para ANEP, UdelaR y UTEC junto a 1% para investigación. Viva la educación pública, popular y digna. Basta de censurar y perseguir a quienes la defendemos”, concluye el comunicado emitido este miércoles.