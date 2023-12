Expresidente de Casa de Galicia dijo estar "sorprendido" por la condena judicial en su contra y adelantó que la apelará

Sobre el reclamo de los extrabajadores, dijo que lo “entiende” y que es legítimo.

El último presidenta de la desaparecida mutualista Casa de Galicia, Alberto Iglesias, afirmó este jueves estar “sorprendido” por la condena de la Justicia "a cubrir la totalidad del déficit patrimonial" de los extrabajadores y dijo que la apelará.

Esta semana se supo que la Justicia condenó a Iglesias a "cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso".

La decisión del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1er. Turno a cargo de Leonardo Méndez incluye también la inhabilitación para Iglesias de "administrar bienes propios o ajenos, así como representar a terceros, por el período de 20 años". "Corresponde admitir la calificación del concurso de Casa de Galicia como culpable, así como la condena al expresidente de la junta directiva, Alberto Iglesias", indicó la sentencia.

Casa de Galicia fue intervenida el 27 de octubre de 2021 por Ministerio de Salud Pública, en ese momento comandado por Daniel Salinas, por la crítica situación financiera que atravesaba la empresa de salud. Sin embargo, a las pocas semanas la Justicia tomó para sí la intervención y en diciembre determinó el cierre de la centenaria institución.

Consultado este jueves sobre la decisión del juez Méndez, Iglesias afirmó: “Estoy sorprendido. Esto no lo puedo entender ni comprender, y por eso lo voy a apelar. Está llena de contrasentidos la resolución del juez”.

“Entre las responsabilidades que se nos adjudica, se quería calificar como que existía complicidad entre acciones y decisiones que tomamos con algún privado, en el entendido de que se beneficiaba a algunos en perjuicio de otros. No sucedió eso. Se eligieron caprichosamente ejemplos descolgados para tratar de explicar eso o de asignar eso. Y se nos declaró cómplices de algo que en la resolución se declara como inocentes a los que supuestamente eran cómplices míos, entonces yo soy culpable de no sé qué. Si quedó demostrado que no había complicidad, fraude, perjuicio a terceros, que nadie se benefició en el terreno personal… es muy rara la resolución”, apuntó.

En esa línea, además, Iglesias se mostró muy molesto por nunca haber sido convocado por Méndez. “Nunca fui convocado por el juez. Yo esperaba ser convocado, no creí que tomara ninguna resolución hasta no convocarme para dar mi descargo”, dijo.

“De 12 denuncias, en 11 ya demostré que eran equivocadas y falsas, ahora estoy con la 12. El fiscal ha hecho un gran trabajo y serio. Pero el juez de concurso ahora se apresuró en base a un informe falso y sobre el que yo no puedo opinar”, señaló.

Con todo, remarcó que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública cerraron Casa de Galicia” y no él. En ese sentido, cuestionó también cómo se gestionó la venta del patrimonio de la institución.

“Los destinos e intereses de Casa de Galicia fueron manejados con tal impericia que regalaron el patrimonio”, dijo, y agregó: “La cartera de afiliados tiene un valor en sí mismo. Cualquiera paga cualquier plata por una cartera de socios. Acá había 43.000 socios, con un valor estimado mínimo de entre US$25 y 40 millones. ¿Por qué se regaló ese patrimonio? ¿Por qué no se dejó en libertad a los socios para que fuesen a la mutualista que quisiesen? Ahí está parte del dinero que reclaman los trabajadores”.

Sobre el reclamo de los extrabajadores, dijo que lo “entiende” y que es legítimo.