Expresidente de UTE declaró como indagado por Gas Sayago: dijo que "el Lava Jato" fue el "tsunami" que arrasó con el proyecto

El expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, fue el primero en declarar por la causa que investiga presuntas irregularidades en el negocio de la regasificadora Gas Sayago.

El exjerarca del Frente Amplio aseguró que el Lava Jato fue el tsunami que arrasó con el proyecto.

"El hecho que hizo que esto fracasara fue el hecho de Lava Jato en Sudamérica, fue algo que conmocionó toda Sudamérica y arrastró a una empresa que había sido contratado por la empresa que habíamos contratado para que hiciera la regasificadora, que nosotros en un proceso competitivo le habíamos adjudicado construir un pequeño gasoeducto", aseguró Casaravilla.

"Lo que pasó fue eso. Fue un tsunami y después tratamos de sacar el mejor resultado", dijo el expresidente de UTE.

A la salida de la audiencia Casaravilla defendió el proyecto de Gas Sayago: "La decisión de Gas Sayago fue una buena decisión", afirmó.

"Yo me hago cargo del 100% del costo de Gas Sayago, ¿qué porcentaje me vas a dar del beneficio que trajimos con el cambio de la matriz? Fueron US$500 millones por año. Me hago cargo de esa pequeña parte que salió mal: ¿cuánto me vas a dar de los beneficios?", consideró.

Casaravilla dijo que la comparecencia fue larga porque explicaron la transformación de la matriz energética que tuvo Uruguay. "Ver el tema de la regasificadora en forma aislada es imposible, porque todos los actos de un director deben estar fundados y para explicar el fundamento hay que ver el contexto", consideró.

"Evidentemente hay un tema político y de una gestión que entiendo que fue exitosa porque el cambio de la matriz, el posicionamiento de UTE, vino la pandemia, sequía, todo es porque quedó una UTE armada hasta los dientes y con un cambio de matriz que la apalancó. En ese contexto alguien identifico que sobre este tema hay algunas dudas y vinimos a explicar", dijo Casaravilla.