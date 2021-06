Expresidente de UTE sobre Gas Sayago: fue un “proyecto fallido”, pero las pérdidas “están lejos de los millones que se hablan”

Gonzalo Casaravilla reconoció que se trató de un "proyecto fallido", pero que las pérdidas “están lejos de los millones que se hablan”.

El expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla (2010-2020), reconoció este miércoles en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo) que el de Gas Sayago fue un “proyecto fallido”, pero cuestionó las cifras que manejan las autoridades actuales de que las pérdidas ascienden a US$ 213 millones.

“El informe de PwC lo que hace es poner números, y a partir de eso se sacan conclusiones equivocadas de que la pérdida es de US$ 200 millones y uno tiene que aclarar el panorama a la luz del propio informe. Coincido en que es un proyecto fallido, terminó dando pérdida. Pero está lejos de esos millones de dólares que se habla”, comenzó Casaravilla.

El exjerarca pidió evaluar “no solo los gastos, sino quién puso la plata y cuál es al final la cuenta país”, y detalló varios montos que, según él, deberían quitarse de las pérdidas.

En primer lugar, pidió “sacar” los US$ 100 millones “que puso GNLS cuando se ejecutó la garantía del contrato”. También pidió que se descuenten US$ 8,8 millones que “que puso la garantía de la ejecución del contrato con OAS”.

A su vez, pidió que no se cuenten otros US$ 51 millones “de cosas que están arriba de la mesa”, en referencia a plata que ingresó al Estado. “Por ejemplo, pagó US$ 27 millones de impuestos. Con esa plata se construyeron escuelas. Es plata dulce que entró en la cuenta país”, expresó.

Por último, pidió sacar US$ 20 millones más por “infraestructura que quedó en Puntas de Sayago”. “No había nada, eran unos pastos, hoy hay un muelle, galpones”, dijo.

“Cuando uno hace la cuenta: 100 + 8,8 + 51 + 20 me da un negativo de US$ 33 millones. Después queda ver qué pasa con los juicios. Puede ser 13 para arriba o 15 para abajo. La eventual pérdida puede andar entre perder US$ 20 o perder US$ 48 (millones)”, declaró en Radiomundo.

“Relativizar los números”

Si bien Casaravilla dijo coincidir con el exministro de Economía Danilo Astori en que no se supo poner “el freno de mano” para evitar más pérdidas, pidió “relativizar los números” para adaptarlo a la realidad de la empresa pública.

“El cambio de la matriz energética generó US$ 10 millones por semana. Ahora exportamos energía a Brasil y ganamos un millón de dolares por día. Los números de UTE, de la energía, son tan grandes que están fuera de la escala humana. Cuando decimos que perdimos US$ 20 (millones), decimos que son 20 días de exportación. Todo hay que verlo en un contexto”, expresó.