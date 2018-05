Exsecretario de la bancada de legisladores del FA dijo trabajar en negro entre 1985 y 2001

Velarde González llegó al Palacio Legislativo en 1985 cuando el Parlamento volvió a funcionar tras la dictadura. Era hombre de confianza del general Líber Seregni y fue designado secretario de la bancada de legisladores del Frente Amplio.

Hasta 2001 trabajó en negro porque la fuerza política no hizo los aportes patronales correspondientes, según dijo en una entrevista con la revista Galería de Búsqueda.

“Aunque parezca mentira, el Frente Amplio no me reconoció los años de trabajo. Ni me los quiere reconocer ahora”, dijo González en la entrevista.

“¿No hicieron los aportes?”, le preguntó la periodista de Galería.

“Desde el año ‘85 al 2002 no hay aportes. No existo. Tengo todo absolutamente documentado”, indicó y agregó que le ganó un juicio al Frente Amplio por el tema.

Según González, después de 33 años como secretario de la bancada, lo llamaron por teléfono para decirle que estaba despedido y adjudicó la responsabilidad en el actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

Fuentes frenteamplistas admitieron a Telemundo que González trabajó en negro entre 1985 y 2001, y se le pidió al funcionario que se presente al BPS para reconocer esos años trabajados. Agregaron que no fue despedido por teléfono.

La Mesa Política del Frente Amplio analizará el tema este viernes y emitirá una comunicado al respecto. Consultado por Telemundo, el ministro de Trabajo Ernesto Murro dijo no querer emitir comentario sobre este caso.

Telemundo contactó al presidente del BPS, Heber Galli, quien también se negó a hacer declaraciones. Además, Galli ordenó al resto de los integrantes directores del BPS no hacer declaraciones.

Varios legisladores frenteamplistas se excusaron de hacer declaraciones.