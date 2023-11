Extrabajadores de Casa de Galicia pedirán a legisladores que voten a favor de levantar eventual veto de Lacalle a la ley para pago de adeudos

“Ya han salido actores políticos del mismo Partido Nacional a decir que en esta oportunidad no acompañaron, pero que si se hiciese una Asamblea General van a acompañar que se levante el veto”, dijo la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia.

Los extrabajadores de Casa de Galicia pedirán el voto de los legisladores para levantar el veto que se prevé interpondrá el Poder Ejecutivo a la ley aprobada para que cobren sus indemnizaciones. Además de eso, tienen pensado iniciar juicios al Estado en caso de que se concrete el veto presidencial.

La Ley Nº19690 del año 2018 “es clara” cuando crea el Fondo de Garantías del Banco de Previsión Social (BPS) para que los trabajadores de empresas que cierren puedan cobrar sus indemnizaciones, sostienen los exfuncionarios de Casa de Galicia.

Dicen no entender por qué el gobierno interviene para que no se cumpla la ley, y hablarán con los legisladores si el tema llega a la Asamblea General, una vez que, tal como se espera, el presidente Luis Lacalle Pou vete de forma parcial la ley aprobada esta semana para que se desembolsen US$30 millones -y no US$8 como propuso inicialmente el Ejecutivo-.

“Ya han salido actores políticos del mismo Partido Nacional a decir que en esta oportunidad no acompañaron, pero que si se hiciese una Asamblea General van a acompañar que se levante el veto”, dijo este viernes Flor Constanzo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), en entrevista con Desayunos Informales.

“Los abogados aconsejan hacer juicio. Pero los trabajadores no pueden porque el BPS tiene todas las carpetas. Hasta que el BPS diga que paga o no paga, no se puede comenzar. Los juicios por supuesto que se van a realizar si no se nos paga”, agregó Constanzo.