FA no votará la venia de Virginia Cáceres para suceder a Robert Silva en la ANEP: "Es ilegal" su designación, dijo Sabini

"Vamos a poner en la administración a una persona que nunca pisó un centro educativo. Nos parece incorrecto", dijo el senador.

"Para nosotros es ilegal". Así definió el senador frenteamplista Sebastián Sabini la designación del gobierno de Virginia Cáceres al mando del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para suceder al ahora precandidato del Partido Colorado Robert Silva.

¿Dónde radica la presunta ilegalidad? Para los legisladores de la coalición de izquierda Cáceres no puede estar al frente de la ANEP porque no cuenta con los requisitos necesarios con respecto al ámbito educativo.

"La ley establece que la persona que vaya a ocupar el cargo tiene que tener trayectoria educativa y formación educativa y según el currículum que nos enviaron no cuenta con esas características. Por tanto, difícilmente acompañemos. Te digo que no vamos a acompañar esa venia. No cumple los requisitos que la propia LUC cambió: antes incluía 10 años de antigüedad en el sistema educativo. Fue eliminado, pero se mantuvo la trayectoria y formación", dijo Sabini a Telemundo este miércoles.

El artículo 58 de la ley de Educación establece que "el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública estará integrado por cinco miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes, solvencia reconocida, trayectoria en el ámbito educativo y méritos acreditados en temas de educación".

Cáceres se desempeñaba en los últimos años como secretaria general de Silva en el Codicen. Según su trayectoria, presentada en la web oficial de la ANEP, es abogada por la Universidad de la República (UdelaR) desde el año 2012.

"Desde entonces se dedica al ejercicio independiente de la profesión vinculada al área de Derecho de Familia y Violencia basada en Género", se detalla en la web. Entre sus cargos ocupados, no se menciona ninguno vinculado a la educación hasta su asunción como secretaria general del Codicen en 2020.

"No se trata de un problema personal, ni de porque es joven o mujer como dijo el ministro de Educación, Pablo Da Silveira. Eso es absolutamente falso. Se trata de los requisitos de la ley para ocupar el cargo. Vamos a poner en la administración a una persona que nunca pisó un centro educativo. Nos parece incorrecto", dijo el senador.

Para asumir como presidenta del Codicen, el Senado debe aprobar la venia con mayoría especial de 3/5. Cáceres comparecerá el próximo martes ante el Senado -este miércoles envió una nota, algo que fue considerado insuficiente- para explicar su plan referido a la educación. Luego, el miércoles, el Senado votará o no su venia.

En caso de que el Frente Amplio no acompañe, el oficialismo igual podría nombrarla. La ley establece que si no se alcanzan los 3/5, el oficialismo cuenta con 60 días para votar la venia con mayoría simple.