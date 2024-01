FA pide explicaciones al Mides sobre 88 funcionarios catalogados como "de más confianza" y que no marcan tarjeta

“Aquella famosa frase de la desidia y el desapego con el manejo de los recursos públicos se aplica perfectamente a este caso”, afirmó el senador Brenta.

El Frente Amplio (FA) pide explicaciones al Ministerio de Desarrollo Social Mides) sobre casi 90 funcionarios que, según el sindicato, no registran horario de entrada y salida.

Días atrás, entrevistada en Desayunos Informales, la directora general del Mides, Karina Godoy, dijo desconocer ese dato, pero reconoció que algunos no marcan horario argumentando que se trata de personal “de más confianza”.

“Por lo general es gente más de confianza y que uno sabe que están trabajando las 24 horas del día, y que vos llamás un sábado o un domingo, y que incluso interrumpen licencias para estar. Entonces, los casos que ameritan son esos que en realidad son como retenes y están a disposición todo el tiempo”, afirmó Godoy, y apuntó que no podía afirmar si eran o no 88, tal como trascendió, pero que lo verificaría.

Estas declaraciones de la directora general de Secretaría del Mides motivaron un pedido de informes de la oposición por esos funcionarios.

“No marcan tarjeta, no cumplen horario. Ella ni siquiera conoce sus nombres, siendo la responsable administrativa del ministerio. No sabemos qué tareas cumplen si es que cumplen alguna tarea. Nos alertó y nos preocupó muchísimo esta situación, creemos que es sorprendente que la directora general del ministerio desconozca este hecho y que haya 88 funcionarios a los que se les atribuye esa condición por ser ‘de más confianza’, una condición que no existe y que no sabemos a qué responde”, señaló a Telemundo el senador frenteamplista Eduardo Brenta.

“Aquella famosa frase de la desidia y el desapego con el manejo de los recursos públicos se aplica perfectamente a este caso”, agregó el legislador.

El senador pide al ministerio aclarar cuál es la condición de esos funcionarios, por qué no marcan tarjeta, qué significa que sean de más confianza y si esa confianza responde a filiación política, entre otras interrogantes.