FA presentará minuta de comunicación "exigiendo al Poder Ejecutivo que baje la tarifa de OSE", anunció Sánchez

El senador frenteamplista reclamó que Lacalle tenga coherencia: "Cuando tuvimos un problema en Maldonado reclamó que no se pague la tarifa de agua".

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez informó este miércoles que la bancada opositora elaborará la próxima semana una minuta de comunicación "para exigirle al Poder Ejecutivo que baje la tarifa de OSE", en momentos en que el suministro de agua no es potable debido a la crisis que vive el área metropolitana.

Sánchez explicó en rueda de prensa que, si bien desde Cabildo Abierto también se reclama una rebaja en los precios (juntos llegarían a una mayoría parlamentaria), el incremento o reducción de una tarifa es una decisión privativa del Poder Ejecutivo. Ante esto, la variante que encontró la coalición de izquierda es presentar una minuta de comunicación que se vota en el Parlamento y se envía -en caso de ser aprobada- al gobierno.

Un mecanismo similar empleó Cabildo Abierto hace 13 meses. En momentos de pronunciada escalada inflacionaria de algunos alimentos, presentó una minuta de comunicación para el Poder Ejecutivo con el fin de exonerar de IVA a 19 alimentos de la canasta básica.

¿Esperan que Cabildo la respalde? "Si Cabildo quiere acompañar me parece fantástico. Estaría bueno que lo vote todo el Parlamento", respondió Sánchez.

El senador también reclamó que el presidente Luis Lacalle Pou tenga "coherencia". "Cuando tuvimos un problema en Maldonado con el agua turbia que no era potable, Lacalle reclamó que no se pague la tarifa de OSE. (...) Si cuando existe un problema similar, acotado en el tiempo y para un núcleo más reducido, el Partido Nacional exigía que no se cobrara la tarifa, les pido coherencia", recordó sobre lo ocurrido entre marzo y abril de 2015. En esa ocasión el gobierno de Tabaré Vázquez exoneró a la población fernandina.

Lacalle y el presidente de OSE, Rául Montero, se han mostrado contrarios a la rebaja de las tarifas. Consultado específicamente sobre las similitudes con el caso de Maldonado, Montero justificó semanas atrás: "Hay algunos antecedentes, pero en casos que se deben claramente a errores humanos reconocidos. Esto es una causa de fuerza mayor indiscutible".