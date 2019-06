Fabiana González Raggio: “la señora Mariana Rivero empezó a los gritos, intentó ir a la calle y yo le agarré los pies y la tiré al piso”

Entrevista a la abogada de la familia de Mónica Rivero quien estaba junto a la hermana de la imputada al momento del ataque a balazos contra su casa.

¿Podría relatarnos cómo fue el momento del ataque?

Estábamos sentadas en la mesa chequeando documentación y en un momento x empezamos a sentir detonaciones que eran dirigidas hacia nosotras, es lo que sentí. Yo estaba frente a la puerta de calle, sentí que el impacto se dirigió al domicilio, esa fue la sensación.

Lo que primero hice fue tirarme al piso, la señora Mariana Rivero empezó a los gritos, intentó ir a la calle y yo le agarré los pies y la tiré al piso, me tiré arriba de ella para intentar inmovilizarla y gritaba: me muero, me muero, dejame salir. Estaba completamente descontrolada, yo sentía que si la dejaba salir nos mataban.

¿El año pasado hubo un ataque similar?

Sí

¿Cree que tiene relación con este?

Desconozco.

Dejaron una carta, ¿tienen idea de dónde vienen las amenazas?

No. Imposible.

¿Tiene que ver con el caso por el cual imputaron a Mónica?

No puedo hablar, desconozco, no puedo hacer declaraciones al respecto.

¿Van a pedir custodia especial?

Por supuesto, sin lugar a dudas. Eso se va a plantear la semana entrante. Ya había dispuesto una custodia, no total.

¿Pero estaba al momento del ataque?

No, era hasta cierta fecha, pero se va a solicitar nuevamente.

¿Usted tiene miedo?

No creo que lo sucedido haya sido dirigido a mi.