Fabio Grill: "Son vacunas seguras y cumplen el objetivo; Uruguay se tiene que vacunar"

El infectólogo analizó el ritmo de la campaña de vacunación hasta el momento.

Cuál es el ritmo de vacunación:

Vacunamos más de 1600 personas con un equipo enorme de personas. Cuando uno mira los números globales, probablemente estemos por debajo de lo esperado. Yo soy optimista y espero que la gente se vaya vacunando.

La gente que va es consciente y con muy pocas dudas. No hemos tenido ningún tipo de cuestionamientos, sino más bien relacionado con enfermedades crónicas o alergias. Me voy a vacunar con la primera que me toque y pueda darme. Acá no hay una vacuna mejor que otra.

La vacuna, sea la que sea, ninguna previene la enfermedad al 100 %, por lo que aunque estemos vacunados con las dos dosis, la enfermedad va a seguir circulando. Con la inmunidad de rebaño la enfermedad circula menos. Una persona vacunada con la primera dosis aún puede ser transmisora inicialmente, por lo que tenemos que mantener las medidas. Con la inoculación no hay una protección del 60 – 70% de inmediato.

Tenemos que erradicar el miedo y las dudas que teníamos el año pasado, pero también nos preocupa la movilidad. Hay que hacer un esfuerzo para que pueda haber una escuela lo más cercana posible a la normalidad y la podamos mantener. Son vacunas seguras, cumplen el objetivo. Uruguay se tiene que vacunar.