Facultad de Medicina y ASSE no exigirán vacuna anticovid a estudiantes; Hospital de Clínicas la pondrá como requisito

Las prácticas en centros del prestador estatal y en el hospital universitario comienzan el lunes 19.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó este miércoles ante el Consejo de la Facultad de Medicina (Universidad de la República) el protocolo que seguirá para estimular la vacunación de los estudiantes que hagan prácticas en centros asistenciales del prestador público, como había anunciado el presidente Leonardo Cipriani.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, contó a Telemundo que la vacuna no será obligatoria en centros de esta institución, pero el Hospital de Clínicas sí exigirá la vacuna a los estudiantes para estar en contacto con los pacientes.

Henderson dijo que en la sesión del consejo hubo quienes cuestionaron por qué se le exigía este requisito "a los estudiantes y no a los docentes y a los funcionarios", lo que para el jerarca de ASSE es un planteo "bastante lógico". El Hospital de Clínicas, dirigido por Álvaro Villar, no depende de ASSE, si bien la gran mayoría de los pacientes son usuarios del prestador estatal.

En diálogo con Telemundo, Villar aseguró que también a los docentes y a los funcionarios se les exige completar la pauta vacunal para estar en contacto con los pacientes. "Estamos exigiendo a toda persona que tengan contacto con los pacientes que se vacune. Creo que lo primero en un hospital es exigir el cuidado de un paciente", dijo.

El director del Hospital de Clínicas contó que detectaron solo siete casos de estudiantes que no se registraron para vacunarse. Según Villar, todos ellos mostraron interés en hacerlo.

"Nosotros tenemos que estar alineados con la política del Ministerio de Salud Pública, con la que ha marcado el Poder Ejecutivo, de no exigir la vacunación obligatoria", apuntó Henderson sobre la decisión del prestador estatal.

El jerarca señaló que se buscará estimular a los estudiantes, citando a los que no están vacunados. "Se va a tener una charla (para) saber por qué no se han vacunado. Algunos es porque cursaron Covid-19, otros porque no consiguieron agenda, otros tienen una sola dosis", dijo.

Este lineamiento no solo está dirigido a estudiantes de la Facultad de Medicina. También involucra a alumnos de la Escuela de Enfermería y de instituciones privadas que hacen prácticas en centros de ASSE.

Las prácticas en centros de ASSE y en el Hospital de Clínicas comienzan el lunes 19.