Falero dijo que espera que la ciclovía en 18 de Julio "no complique" el potencial proyecto de tranvía entre El Pinar y Ciudad Vieja

“Es la ciudadanía y el gobierno departamental de Montevideo quienes evaluarán si es positiva o no (la bicisenda), no me corresponde a mí”, remarcó el ministro,

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, afirmó este miércoles que espera que la ciclovía que se está terminando de construir por la avenida 18 de Julio de Montevideo “no complique” la concreción del proyecto de tranvía que un privado le presentó al gobierno nacional.

El proyecto de un tren-tranvía que conecte El Pinar (Canelones) con la Ciudad Vieja (Montevideo) fue presentado por el consorcio "3 Eses" -conformado por las empresas Stadler Rail Valencia (española), Saceem y Stiler S.A.- al gobierno nacional y propone disponer rieles para que el tren circule, tanto en el caso de Avenida Giannatassio, como de Avenida Italia y 18 de Julio, entre medio de las dos aceras de vehículos. En Ciudad Vieja, circunvalará la Plaza Independencia.

Desde el gobierno han insistido en que el proyecto debe ser todavía desarrollado en profundidad y que recién ahí pasará a evaluación de las administraciones departamentales. Y que, en cualquier caso, sería ejecutado por el próximo Poder Ejecutivo. No obstante, algo está claro: la bicisenda que la Intendencia de Montevideo (IMM) ultima de construir por la avenida 18 de Julio está exactamente ubicada por donde iría el tranvía.

“No la he visto. Vengo de San José y me meto en el ministerio, voy por el otro lado. No la he visto, no he pasado por ahí. La he visto por fotos”, comentó este miércoles Falero al ser consultado al respecto en el Parlamento.

Consultado específicamente sobre cómo ve que la obra del tranvía pueda coincidir con la de la bicisenda, Falero respondió: “Espero que una obra de ciclovía no complique un transporte moderno. Se está trabajando”.

“Es la ciudadanía y el gobierno departamental de Montevideo quienes evaluarán si es positiva o no (la bicisenda), no me corresponde a mí”, remarcó el ministro, que en otros oportunidades ya había dicho que “una iniciativa es para "600 ciclistas" y la otra para "80.000 pasajeros por día".

En cualquier caso, el ministro insistió en que el proyecto del tranvía, en caso de avanzar, “será para la administración que viene”. “Como país tenemos la obligación de ayudar, pero más tienen la responsabilidad los gobiernos de Montevideo y de Canelones de hacer algo. Hasta ahora han sido solo palabras”, agregó.

Semanas atrás, la intendenta Carolina Cosse defendió la bicisenda y se defendió de las críticas de quienes dicen que se le está sacando el espacio a la potencial zona para las vías del tranvía. "Están haciendo un mundo de un proyecto desconocido", afirmó la jerarca comunal.