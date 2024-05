Falero dijo que "no sería necesario" contratar empresa china para dragar el puerto, pero se hará porque gobierno anterior "dejó contrato firmado"

"El contrato marca una obligatoriedad de ejecutar unos US$ 30 millones. ¿Tenemos la obligación de pagarlo y no lo usamos? sería una irresponsabilidad de nuestra parte", dijo el ministro de Transporte.

El dragado a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo ya comenzó, pero aún no tiene fecha de finalización y sigue generando debate y medidas sindicales. ¿Cuál es el conflicto? Desde el gremio portuario (Supra) reclaman que la obra sea realizada enteramente por dragas estatales. "Históricamente lo hace el Estado, con embarcaciones nacionales", dijo el jueves pasado el dirigente sindical Alejandro Díaz.

La obra comenzó con el trabajo de dragas estatales, pero luego se sumarán otras privadas a cargo de una empresa china.

"Quizá para nosotros no es necesario (que trabaje también una empresa privada) pero la administración anterior nos dejó firmado un contrato en diciembre de 2019 con esta empresa que, si no lo ejecutamos, lo perdemos. ¿Tenemos la obligación de pagarlo y no lo usamos? Sería una irresponsabilidad de nuestra parte. El contrato marca una obligatoriedad de ejecutar el 20%, unos US$ 30 millones. ¿Qué hago? ¿No lo ejecuto y pagamos a cambio de de nada o lo utilizamos para avanzar?", expresó este miércoles el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

El secretario de Estado prefirió no calificar la decisión de la administración anterior de adjudicar la obra a pocos meses de dejar el gobierno. "No quiero meter más lío, solo quiero decir lo que sucedió y que el sindicato lo tenga claro. Quieren responsabilizar a esta administración de algo firmado", dijo. El sindicato dijo que resolverá qué medidas tomar cada jueves. La semana pasada cortó el tránsito en la rambla a la altura del nuevo viaducto y en el ingreso de camiones a la terminal portuaria.

Falero contó a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados cómo será el proceso y que a la empresa china se le encomendará "una tarea específica" en el dragado.

El ministro no se aventuró a estimar plazos de finalización ni costos, dado que una vez que termine la tarea de las dragas estatales y privadas se deberá analizar "si hay necesidad de incorporar otras herramientas para el dragado".