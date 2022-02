Falleció a los 79 años el ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza

El ex guerrillero estaba internado en el Hospital de Clínicas por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago que padece desde hace años.

Este miércoles de madrugada murió Jorge Zabalza, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN - T), según informó su pareja, Verónika Engler en su cuenta de Facebook.

"Queridas y queridos compañeros, lamento dar la noticia de que Jorge Zabalza falleció hoy a las 1:45 en el Hospital de Clínicas sin que lo pudiéramos llevar a nuestra casa. El dolor es inmenso y pedimos que se respete el sentir de la familia", escribió Engler, que realizaba un seguimiento de su estado de salud desde su red social.

Tal como fuera informado este martes, el ex guerrillero estaba internado en el Hospital de Clínicas en estado delicado por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago que padece desde hace años.

Zabalza fue uno de los dirigentes históricos del MLN-T, al que se integró en 1968. Estuvo preso durante toda la dictadura y fue sometido a duras condiciones de reclusión y torturas. Diez años después del retorno a la democracia, se apartó de los tupamaros, y ya en este siglo se terminó de desligar del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Frente Amplio, del que fue muy crítico en los últimos años.

Entrevistado en noviembre del año pasado en Desayunos Informales, Zabalza dijo que asumía "con orgullo la versión revolucionaria" de la guerrilla, al "haber querido transformar el mundo".

De todas formas, reconoció que asesinatos como el de Pascasio Báez y el de Roque Arteche "no deberían haber sido cometidos". "No me arrepiento en general, de algunos hechos en particular, por supuesto", dijo.

"Durante toda la primera etapa el MLN -T logró que sus acciones militares respetaran lo que el viejo (Raúl) Sendic llamaba 'regla de oro', que era hacer acciones que sean comprensibles para todo el mundo, no que despertaran simpatía y deseo de acompañar, sino el entendimiento popular de que está bien hacer eso. Los asesinatos se escapan de eso. La Toma de Pando marca el primer momento que abandonamos la regla de oro de Senidc", expresó.