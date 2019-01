Falleció el ex ministro de Educación Antonio Mercader

También fue periodista y embajador uruguayo ante la OEA. Sus restos fueron velados al mediodía de este miércoles.

A los 74 años víctima de un cáncer falleció el dos veces ministro de Educación Antonio Mercader. El ex ministro que ocupó cargos claves en la educación de Uruguay era en realidad español de nacimiento. Había nacido el 29 de agosto de 1944 en Madrid. Abogado de profesión militó primero con el Wilsonismo y más tarde con el Herrerismo.

Fue ministro de Educación de Luis Alberto Lacalle y del colorado Jorge Batlle.

Así se refería a la educación tras un encuentro con Jorge Batlle en mayo de 2001. “El presidente señaló que hay que poner los valores en el centro de la educación, que no educamos solo para formar buenos profesionales o gente preparada para ganarse la vida, sino que también sonamos buenos ciudadanos. Si yo no tengo una mala conducta es porque tengo ciertos valores que me han enseñado a convivir y a trabajar con una ética”, dijo en aquel entonces.

Mercader cofundó la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad de la República. También integró el consejo directivo central de la Facultad de Derecho

Trabajó como periodista en La Mañana y El Diario, donde llegó a ser secretario de redacción. Además fue embajador uruguayo en la OEA.

Este miércoles sus restos fueron velados y varios políticos destacaron la relevancia de sus aportes al país. El ex presidente Luis Alberto Lacalle aseguró que queda su ejemplo. “Una vida muy completa: fue abogado, escritor y periodista por sobre todo. Fue asesor político, ministro, embajador. Muy buen deportista. Realmente una vida por la que hay que hay que agradecer a Dios. A todos nos mejoró, yo nunca puedo olvidar las tardes que he pasado conversando con él, ya después de la gestión de gobierno. Y durante la gestión un ministro que por ejemplo, se preocupaba de que la coordinadora de enseñanza se reuniera”, estableció Lacalle.

Por su parte, Sanguinetti dijo: “Fue una figura singular del último medio siglo del país. Como periodista, fue brillante. Era un hombre de estilo, un demócrata, un batallador de ideas firmes, de gran calidad de estilo periodístico, una gran sencillez. Yo lo defino fundamentalmente como periodista, más allá que fue ministro y un político importante. Yo, que me siento también por encima de todo periodista, apreció en él al hombre de la libertad”, dijo.

“Se va un gran amigo, un intelectual, una pluma exquisita. Una mirada aguda y culta sobre la realidad contemporánea, tanto interna como internacional, con una visión múltiple que precisamente tiene su origen de su condición lectora”, sentenció el ex canciller Didier Opertti.