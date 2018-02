Fallo judicial revirtió decisión de una maestra de obligar a repetir a una alumna de un colegio; Primaria analiza lo sucedido

Tras la apelación de una familia, la Justicia decidió promover de año a una alumna que había sido obligada a repetir por la maestra de un colegio. El caso ahora está siendo analizado por las autoridades de la enseñanza.

¿Qué opinen los docentes al respecto? En representación del Sindicato de Trabajadores de Educación Privada, Sergio Sommaruga dialogó con Telemundo sobre este caso.

No tomamos la decisión con asombro porque ya estábamos al corriente de este proceso. La maestra nos explicó que ella actuó con solvencia pedagógica y que la resolución que tomó está fundada técnica y pedagógicamente.

Nos llama la atención que la familia haya recorrido al Poder Judicial para saldar esto, y que el juez haya resuelto promover a la niña con el desconocimiento de la técnica que hay que tener para eso. Si voy a médico y me diagnostica hepatitis no voy a ir a juez para que me cambie el diagnóstico.

La familia debe haber actuado desde el amor hacia su hija, pero equivocaron el camino. El camino es el diálogo con la institución, el equipo técnico y la docente. Y también hay un camino dentro de la institucional de Primaria, y ese camino no se siguió como se debía.

Nosotros seguimos atentamente el proceso. Estamos rodeando a la maestra, pero no tenemos pensando tomar medidas. Suponemos que la racionalidad jurídica hará que esta decisión se revierta. Esta circunstancia nos tiene que ayudar como sociedad a revalorizar la tarea de enseñar.