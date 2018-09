Familia siria abandonó Uruguay y regresó a Damasco: “Allá para vivir bien hay que tener 50 dólares por día. Imposible. Eso acá es ser rico”

Maher Addis dijo que vivir en Uruguay es muy caro y que la ayuda que recibieron del programa de refugiados fue poca. El canciller Rodolfo Nin Novoa relativizó las críticas.

Maher Addis tiene cinco hijos, el menor de ellos nació en Piriápolis luego que su familia llegara a Uruguay en calidad de refugiada porque su país está en guerra. Ahora está nuevamente en la ciudad de Damasco, luego de reunir dinero para los pasajes de toda su familia.

Addis dijo al diario El País que no es que Uruguay no le guste, es que no se puede vivir. La principal crítica que hace al país es que resulta muy costoso: “allá para vivir bien hay que tener 50 dólares por día. Imposible. Eso acá es ser rico”. El hombre criticó además el programa de refugiados, creado en el gobierno de José Mujica. Dijo que la ayuda que le dieron fue muy poca.

El canciller Rodolfo Nin Novoa relativizó las críticas porque dijo que vienen de una sola persona: