Familiares de detenidos desaparecidos reclaman reunirse con Tabaré Vázquez

En este sentido, Ignacio Errandonea, de la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó:

“Con el presidente Tabaré Vázquez no hay una relación. Le hemos pedido reuniones desde que fue electo y nunca nos ha contestado. Hemos tenido intercambios a través del grupo de trabajo por Verdad y Justicia, pero nunca nos ha recibido.

Los antecedentes que ha habido son muy pocos, por no decir nulos. Significa un retroceso, porque la impunidad continúa en el Estado. Los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia van en sentido de afianzar la impunidad.

Las investigaciones para la búsqueda de los detenidos desaparecidos no existen. No ha habido una orden para que la Policía investigue estos crímenes. No ha habido una orden para que los servicios de inteligencia se vuelquen a brindar toda la información que poseen y averigüen dónde están nuestros familiares desaparecidos”.