Familiares: "Sigue siendo inconcebible que no nos entreguen la verdad, que no nos digan qué fue lo que hicieron con cada uno de ellos"

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia de prensa este miércoles, un día antes de una nueva edición de la Marcha del Silencio. “Sigue siendo inconcebible que no nos entreguen la verdad, que no nos digan qué fue lo que hicieron con cada uno de ellos“, dijo Alba González, integrante de la organización, en referencia a los desaparecidos cuyo destino todavía no se conoce.