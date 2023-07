Fancap levantó medida que afectaba suministro de aerocombustibles, pero mantiene rechazo a cambios en Ancap en el negocio del portland

Según explicaron a Telemundo desde Fancap, Ancap le propuso al sindicato en la noche del jueves retrasar por 60 días la licitación de esa asociación, dejando así una ventana para posibles nuevas negociaciones.

El sindicato de trabajadores de la empresa Ancap -Federación Ancap (Fancap)- decidió levantar las medida de fragmentar el despacho de combustible a aviones, en el marco del conflicto que mantienen con la empresa estatal en contra de su asociación con un privado para el negocio del portland y de que se deje sin efecto “la privatización de las plantas de aerocombustible en Carrasco y Laguna del Sauce”.

Según explicaron a Telemundo desde Fancap, Ancap le propuso al sindicato en la noche del jueves retrasar por 60 días la licitación de esa asociación, dejando así una ventana para posibles nuevas negociaciones.

Esto se dio en la misma jornada en la que el ministro de Industria, Omar Paganini, afirmó que, en caso de seguir las medidas sindicales, el fin de semana habría problemas con el suministro de combustible de aviones, algo que se daría además en el medio de las vacaciones de invierno.

"Estamos muy preocupados en general. La Federación Ancap en una campaña de defensa del portland, como la llaman, toma medidas fragmentadas. En este caso no se despacha combustible de aviación, no es que haya paro, decidieron que a unos les dan combustible y a otros no, algo que no corresponde. La decisión de qué es lo que se hace es de la jerarquía no del sindicato", cuestionó el ministro en rueda de prensa este jueves. Y agregó: "Como no despachan en volumen necesario hay riesgo de suministro a las aeronaves que van a salir. Probablemente viernes o sábado ya haya problemas, por tanto afecta a muchos ciudadanos que tienen planeadas su viaje de vacaciones". Detalló que los trabajadores no están despachando combustible a los sellos privados que trabajan en el aeropuerto y lo hacen "en una cantidad limitada al servicio de Ancap". "Esto afecta las reservas del aeropuerto y los días que pueden durar", indicó.

Desde el sindicato de Ancap indicaron a Telemundo que sí continuarán adelante con otras medidas. Hasta el momento, entre otras cosas, han ocupado la planta de La Tablada y se han manifestado en Minas y Paysandú, incluso en visitas a esas zonas del presidente Luis Lacalle Pou.

El gobierno se apresta a concretar en un corto plazo la asociación de Ancap con un privado para la producción de cemento y cal en el país, dado los balances deficitarios de esa industria en los últimos años. Fue en setiembre del año pasado cuando Ancap aprobó las bases para un llamado competitivo para la concreción de una asociación industrial y comercial, con el objetivo de “revertir la situación económica y preservar las fuentes de trabajo”, en un negocio que “es deficitario desde hace 20 años”.