Fancap volvió a ocupar refinería de La Teja en contra de cambios en industria cementera y afirma que será un "mal negocio para el Estado"

Los trabajadores sindicalizados de Ancap, nucleados en la Federación Ancap (Fancap), ocuparon en la madrugada de este miércoles la refinería de la petrolera estatal ubicada en la zona de La Teja.

La ocupación y paro comenzó sobre las 5:00 horas de este miércoles, como parte de las medidas que vienen tomando “en defensa de la industria cementera nacional” y en rechazo a la asociación industrial y comercial que Ancap pretende concretar con un privado para la producción de cemento.

“Continuamos con el plan de acción en defensa de la industria cementera. Hoy estamos desarrollando una ocupación sin control obrero: permitimos el ingreso de la guardia operativa y de los bomberos, además de a todos los que pretendan ingresar a trabajar, pero también los afiliados estamos llevando adelante un paro sorpresivo”, dijo a Telemundo la presidenta de Fancap, Natalia Belo.

Los servicios afectados por esta medida son los relacionados al área de mantenimiento, “donde no hay un requisito de guardia mínima”. “Por razones de seguridad no estamos permitiendo el ingreso de camiones al área de cargadero de combustible, porque no tiene sentido que los camiones ingresen a planta, hasta por razones de seguridad sería inconveniente que lo hagan si no hay quien cargue”, señaló Belo.

“Seguimos en el camino de llamar la atención sobre este tema y de procurar que se saque este pliego de licitación de las plantas de portland”, apuntó Belo.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería pospuso el llamado a licitación, pero ha reiterado su intención de seguir adelante en busca de “revertir la situación económica y preservar las fuentes de trabajo”, en un negocio que “es deficitario desde hace 20 años”.

“Una vez que el gobierno definió esta prórroga para darle mayor oportunidad a los oferentes, lo que visualizamos es que vamos a tener que extender nuestras medidas de lucha y continuar con medidas distorsivas para llamar la atención de la población toda. Este tema debe pasar por el Parlamento. Y además, esto que se plantea como un negocio es un muy mal negocio para el Estado, no genera mayores cambios ni mejores ganancias para Ancap, sino que todo lo contrario”, agregó Belo.

Una asamblea de trabajadores durante la jornada de este miércoles determinará cuándo se levanta la medida de paro.