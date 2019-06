Federación de la Bebida anunció un paro para este jueves como consecuencia de la muerte del policía

El dirigente de la FOEB Richard Read se quebró al hablar de Rogelio Souza, el hombre asesinado por delincuentes en el marco de un asalto.

“Estamos de luto, es un día muy triste. La muerte de este compañero que estaba trabajando como ayudante de reparto, la verdad… Hace cinco años que estamos pidiendo que saquen el dinero de circulación de la calle. No esperaba tener esta situación, es muy triste. Hace dos días nos balearon dos compañeros. Trabajar en la calle hoy es realmente un problema. Nos solidarizamos con la familia”, dijo Richard Read a Telemundo.

El dirigente de la FOEB aclaró que Souza no trabajaba como policía, sino como un empleado más. “Estaba trabajando como ayudante de reparto. Hay camiones que salen con cuatro compañeros en zonas complicadas. Uno tiene que quedar cerca del camión cuando van los compañeros a hacer la entrega al comercio. Por tanto, es una empresa tercerizada que suministra apoyo de mano de obra como ayudante al reparto. Era un compañero más, le tocó a él como le podría haber tocado a otro”, expresó.

Además anunció que tomarán medidas este jueves: “Nosotros decretamos un paro de 24 horas en el reparto de Montevideo. En el caso de cervecería paramos a las 13:00. Es para acompañar al compañero y la familia en este triste día. Para peor, hoy cumplía años”.

La Federación tiene delimitada cinco zonas “complicadas”, donde cambia la modalidad de trabajo: “Hay cinco zonas que están complicadas, pero hoy te la dan en cualquier lado. Nosotros tenemos alrededor de 550 puntos de Montevideo consideradas zona roja. A esas zonas se va con un compañero más”.

Read aseguró que hace cinco años que vienen pidiendo quitar el dinero de la calle: “Hace cinco años hicimos una manifestación con todo el gremio de la bebida. Junto con las empresas de la bebida fuimos al Ministerio del Interior para pedir que saquen el efectivo de la calle. Algo se ha avanzado. Hay muchos clientes que pasaron a esa modalidad, pero hay otros que no y la delincuencia está al alpiste. En la mayoría no hay dinero, pero es un acertijo. El tema es que se paga con una vida joven de 27 años”.

El dirigente sindical aseguró que la solución al problema no es aplicar más violencia. “La violencia está instalada, el miedo está instalado. Esto se combate con educación y con empleo. Hay que invertir en educación, hay que llevarla a los barrios, el Estado tiene que llegar a esos barrios que no llega. Esto no es violencia versus violencia, porque con nafta no apagas un fuego. Se apaga con agua, con tranquilidad, con una propuesta educativa que alcance a lugares que hoy no llega”, sentenció.