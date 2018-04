Fenapes sobre destitución de Celsa Puente: “Esto demuestra que nosotros no gobernamos: nadie nos consultó y no nos tienen por qué consultar”

Tras la destitución de la directora de Secundaria, Celsa Puente, a quien se la instó a renunciar, Telemundo dialogó con la Federación Nacionales de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para conocer cómo se toma la medida y qué acciones pretender seguir.

En este sentido, el dirigente Marcel Slamovitz apuntó:

La primera repercusión es que a quien ponga el Gobierno en la autoridad no nos compete. Queremos que se respete la Ley de Negociación Colectiva y que los ámbitos bipartitos se respeten.

Esto demuestra que nosotros no gobernamos. Nadie nos consultó, y no nos tienen por qué consultar. Quien esté en la autoridad no nos compete a nosotros.

Hemos tenido encuentros y desencuentros con Celsa Puente y con las autoridades de antes. Cuando se llueve un liceo o cunado rebajan los contenidos educativos, nosotros los enfrentamos. Lo que está mal es que haya consejeros nombrados o electos partidariamente.

Cualquier nombre que designe el Gobierno, vamos a pedir una bipartita para dialogar y reivindicar nuestros derechos como trabajadores. Nos interesa que se restablezcan las relaciones de negociación.