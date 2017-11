Fernando Cáceres: “lo de ayer fue muy triste y lamentable, me parece que llegamos a un límite”

Fernando Cáceres, el secretario nacional de Deportes, explicó en Telemundo que tuvo voluntad de concurrir a la asamblea extraordinaria de la Mutual de Futbolistas: “Nos comunicamos con el presidente de la Mutual y les transmitimos nuestra voluntad de concurrir. En la noche la directiva de la Mutual examinó el tema y decidió no hacer lugar a nuestro pedido. Nos dijeron que ya con los dos veedores del Ministerio de Educación y Cultura era suficiente. Esperábamos otra respuesta”.

Además criticó con contundencia la decisión de los dirigentes de la Mutual de retirarse sin que se llevara a cabo la Asamblea:

“Me parece que fue una instancia muy triste, muy lamentable, en el sentido del funcionamiento democrático de las instituciones sociales, culturales o gremiales. Me parece que llegamos a un límite. Cuando hay una expresión tan contundente de una mayoría tan abrumadora de afiliados a una institución que no se sienten representados por la directiva, esta directiva puede tomar dos opciones. O abre un espacio de diálogo para alcanzar una solución acordada o da un paso al costado. Independientemente de lo que digan los estatutos, cuando hay un pronunciamiento tan concluyente no se puede hacer oídos sordos”.