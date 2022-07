Fernando Pereira criticó la Rendición de Cuentas y dijo que "está muy alejada de los problemas de la gente"

"Los uruguayos la están pasando mal. Y ese es el principal dolor para el Frente Amplio", agregó el presidente del Frente Amplio.

La bancada de legisladores del Frente Amplio se reunió este martes con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para analizar el proyecto de Rendición de Cuentas presentado la semana pasada por el gobierno.

Tras la reunión, Pereira dijo que “esta Rendición de Cuentas no atiende los problemas de la gente”.

“La gente tiene un conjunto de dificultades, que se expresan en las encuestas, pero, sobre todo, se expresan cuando salimos a hablar con los uruguayos. Claramente tienen problemas de empleo, problemas de ingresos, problemas de precios caros, problemas de fronteras, con precios diferenciales que les hacen muy difícil sostener el comercio y el trabajo, y nos dicen que hay problemas alimentarios, casi 100.000 uruguayos se alimentan en ollas populares”, dijo Pereira, y consideró que la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno “está muy alejada de los problemas de la gente”.

En ese sentido, Pereira entiende que desde el gobierno “se han divorciado de los problemas que la gente tiene”. Además, planteó que la administración del presidente Luis Lacalle Pou “festeja una Rendición de Cuentas que deja el presupuesto de la educación por debajo de lo que estaba en 2019; festejan un acuerdo salarial que en el mejor de los casos, al final del período de Lacalle, en 2025, el trabajador va a tener el mismo ingreso que tenía en 2019, o sea media década perdida en materia salarial”.

“El viernes a las 18:00 horas hay una reunión con todos los comités de base del Uruguay para hablar de la Rendición de Cuentas, pero también para crear 100 nuevos comités de acá a 2024, porque queremos tener una estructura organizativa, una potencia de llegada al interior, y una potencia de llegada a Montevideo y Canelones, que nos permite hablar con la totalidad de los uruguayos, con los problemas reales que tiene la gente, no con la realidad paralela que el gobierno construye”, afirmó Pereira.

La discusión parlamentaria

El proyecto de Rendición de Cuentas, que prevé un aumento de gasto total de US$ 226.000.000, comenzará su discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados y luego pasará al Senado.

Sobre cuál será la postura de los legisladores del Frente Amplio, Pereira dijo que desde filas opositoras creen que “se precisan recursos para la educación”.

“Creemos que no es cierto que no vaya a haber recursos para la Universidad, lo van a colocar durante la Rendición, para que algún senador o diputado haya conseguido esos recursos”, dijo Pereira, y agregó: “Partimos de la base de que hoy la Universidad no tiene refuerzo presupuestal, pero se le destinan US$ 5 millones a la Intendencia de Paysandú para construir una universidad: esto es un mamarracho. Esto es favorecer a un intendente departamental para que luego le dé a la Universidad un edificio que lo debiera construir la Universidad con su presupuesto propio. ¿Cómo es que una intendencia tiene como tarea construir un campus universitario?”.

En ese sentido, el presidente del Frente Amplio señaló que esta es “la Rendición de las excusas, de hacer generar la idea de que con esto se están resolviendo los problemas del país y cuando hablás con la gente, le faltan medicamentos, le faltan alimentos, le falta salario”. “Esos son los temas en los que el gobierno tendría que prestar atención. No en armar un ring de boxeo. Pero como el gobierno estima que la discusión política es un ring de boxeo, entonces parece que dar trompadas es la solución, pero lo que hay que colocar son ideas. Y cuando escasean las ideas, en general sobran las trompadas”, afirmó.

“Los uruguayos la están pasando mal. Y ese es el principal dolor para el Frente Amplio. Pero no todos, hay algunos sectores que han progresado como nunca”, agregó Pereira.