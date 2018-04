Fernando Vilar volvió a afirmar que cobró por transmitir el mensaje presidencial en cadena nacional

El 27 de febrero, el periodista Fernando Vilar apareció en la cadena nacional como vocero de la Presidencia. Era muy esperada, porque estaba destinada al sector productivo en medio de los reclamos de los autoconvocados.

Al día siguiente, en el programa Buscadores de Televisión Nacional, Vilar explicó su participación en la cadena.

“Comuniqué lo que el Gobierno pidió que se comunicara y terminado”, dijo en ese entonces.

La Secretaría de Comunicación y el presidente Vázquez afirmaron que no hubo pago, pero el comunicador aseguró que cobró por transmitir el mensaje.

El 2 de abril, Presidencia respondió a cuatro pedidos de acceso a la información pública por parte de periodistas. En los cuatro señaló lo mismo: no se celebró contratación alguna ni efectuado pago a Fernando Vilar.

El diario El Observador consultó a Juan Salgado, presidente de Cutcsa y asesor de Presidencia, sobre si le pagaron o no a Vilar. “No tengo ni idea. No se lo quise preguntar (a Vázquez) y le dije que ni me lo dijera. Porque es para compromiso”, señaló.

Este sábado el comunicador insistió a la revista Sábado Show del diario El País: