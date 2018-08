Finalizó el proceso de búsqueda con georradar en el Batallón de Infantería 14 en Toledo

Fueron tres días en los que especialistas rastrearon indicios de enterramientos. En veinte días los técnicos entregarán el informe final a la Justicia.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, comenzó el martes pasado junto a un grupo de expertos argentinos y uruguayos, la búsqueda de nuevos indicios de enterramientos en el Batallón de Infantería paracaidista número 14.

El fiscal indicará excavar si hay indicios de enterramientos, y para eso está a la espera de un informe final que en veinte días presentará el equipo de antropólogos.

El arqueólogo José López Mazz explicó lo que implica trabajar con un georradar. “La mayor virtud del georradar es que no es destructivo, no hay idea de lo que puede haber abajo, orienta para abrir y descartar lugares donde no hay cosas significativas”, explicó.

Los expertos que trabajan con el georradar, reciben imágenes del subsuelo y de esta forma pueden identificar anomalías que puedan orientar a cuerpos humanos de desaparecidos.

Los puntos de interés, en base a una denuncia presentada en marzo de este año, son una enfermería que se construyó en 1983 y un alojamiento para personal militar construido a fines de la década del 70. Se realizó una primera inspección ocular en mayo que derivó en la búsqueda que comenzó esta semana.

En octubre del 2011 fueron encontrados en este batallón los restos del maestro Julio Castro y en marzo del 2012 los del exfuncionario de UTE Ricardo Blanco. Ambos estaban desaparecidos desde que fueron secuestrados por la dictadura en 1977 y 1978.