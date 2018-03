Fiscal de Corte considera que en casos de enfrentamientos entre bandas es difícil obtener testimonios y usarlos como pruebas

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que en casos de enfrentamientos entre bandas, como el ocurrido en el barrio Casavalle, es difícil obtener testimonios y hay que basarse en la prueba científica. También dijo que esas situaciones obligan a ver el contexto de los delitos.

Díaz se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Dijo que fue una reunión habitual de trabajo donde también se habló de lo ocurrido en Casavalle.

Espera que finalice la investigación del fiscal Juan Gómez, y señaló la dificultad para obtener pruebas cuando se trata de un enfrentamiento entre delincuentes.

“Se tiene que trabajar de una manera distinta a la empleada hasta ahora. No podemos seguir atendiendo situaciones caso a caso: hay que verlos en un contexto. El elemento probatorio tiene que ser el elemento material y no tanto la prueba testimonial. Hay que reforzar y complementar con otros elementos porque los testigos pueden no querer colaborar. Pretender probar delitos de homicidio solo con testimonios en estos contextos… sería imposible”.