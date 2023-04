Fiscal Fossati dijo que no investigó a Leal porque la "sacaron", y agregó: "No entiendo cómo se archivó" esa causa

La fiscal consideró que la investigación a Astesiano "no cayó bien en el ámbito" del gobierno, pero valoró como positiva y de "mensaje claro" la pena obtenida contra el excustodio presidencial.

La fiscal Gabriela Fossati, apartada del caso Astesiano, afirmó este martes que no entiende “cómo se archivó lo de (Gustavo) Leal”. “No se llegó a tomarle declaración. No entiendo cómo se archiva algo sin investigarlo”, afirmó Fossati.

El pasado 21 de abril, la Fiscalía informó que se había decidido archivar la investigación contra Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior durante el último gobierno del Frente Amplio, que inició luego que el exjerarca se reuniera con el padre de Alejandro Astesiano. La decisión estuvo a cargo de la fiscal Sabrina Flores, que tomó la causa luego de que se decidiera apartar a Fossati. Esta última había decidido comenzar a investigar a Leal luego de su encuentro con el padre de Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, condenado por varios delitos.

“Yo sigo creyendo que había mucho para investigar. Respeto la independencia técnica de mi colega, tengo muy buen vínculo con la doctora Flores, más allá de cualquier ubicación en esos dos grupos que se habla dentro de la Fiscalía. Creo que había mucho para investigar”, afirmó Fossati este martes en entrevista con Radio Sarandí.

Parte del argumento de la defensa de Leal, tanto a nivel judicial como desde filas políticas, señalaba que el exjerarca solo había ido a reunirse con el padre de Astesiano y que ello no implicaba ningún delito. En ese sentido, Fossati afirmó: “Con el criterio de que todos podemos reunirnos no podemos investigar la gran mayoría de las investigaciones que hacemos, es la realidad”.

“Que yo investigara a Leal lo impidió que me sacaron. No solo lo creo yo, es obvio, es evidente, fue al día siguiente”, afirmó Fossati, y remarcó: “No entiendo cómo se archivó lo de Leal”.

En la misma línea, la fiscal Fossati, que le comunicó a la Fiscalía su intención de renunciar a partir de setiembre de este año, también apuntó contra el abogado de Leal, Diego Camaño, quien solicitó una separación del cargo con sumario para ella.

“Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado, como me pasó en febrero con el caso Leal. Toda esa situación que generó el doctor Camaño… todavía estoy pensando si me tomo el tiempo y la molestia, si lo vale, porque yo integro el Colegio de Abogados, si vale hacer un planteo ante el comité de ética, porque es tiempo mío y de cada uno. Pero creo que es absolutamente injustificado, porque todos somos investigables”, dijo. “Nada de lo que dijo Camaño es lo que se actuó, se actuó conforme a derecho. No hay dos interpretaciones: se actuó conforme a derecho y las manifestaciones de Camaño no se ajustaban a la realidad”, agregó Fossati sobre las acusaciones del abogado de Leal de que la fiscal se negaba a decirles por qué lo citó y por qué cambió su condición de testigo a indagado.

Su balance sobre la investigación del caso Astesiano

A mediados de febrero, el exjefe de la custodia presidencial alcanzó un acuerdo mediante proceso abreviado con la fiscal Fossati. Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado. La investigación contra el excustodio del presidente Lacalle Pou inició a raíz de su rol en una organización que tomaba datos de uruguayos para tramitar pasaportes para ciudadanos rusos. Este martes, Fossati repasó cómo fue la investigación del caso y los obstáculos que encontró en el camino.

“Más allá de que se han hecho consideraciones de tipo político, esa investigación se inició exclusivamente por mi trabajo y de mi equipo. En definitiva, los primeros dos meses fueron muy difíciles. Solicité y conseguí una orden de detención de quien era el custodio del presidente de la República, y se fue a Suárez y Reyes a hacer efectiva”, dijo, y agregó: “Obviamente que fue un shock y una molestia importante. En un primer momento la reacción fue de mucha soledad. No puedo hablar de lo vinculado al vínculo con mi superior, porque estoy sujeta a jerarquía, quizás lo pueda decir más adelante. Sí puedo decir que no cayó bien en el ámbito del gobierno”.

En esa línea, Fossati dijo que los meses de octubre y noviembre “fueron muy difíciles”, en los que “se encontraban obstáculos para investigar, se pedían informes y se demoraban”. “Pero tengo que destacar que hubo una persona dentro de la institución que yo, entre comillas, porque mi intención no es perjudicar sino investigar, integraba esa organización, que es el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que en algún momento iluminó, no sé si es una energía que me protege a mí, y entendió la realidad e hizo algunos comentarios a través de los medios de comunicación de que había que colaborar. Y reconozco que a partir de ese momento, que fue por el 20 de noviembre, diciembre fue un mes muy provechoso”, afirmó.

“Antes de esa declaración de Delgado, a quien antes de citarlo a declarar no lo conocía, hubo un cambio. Antes era todo mucho más dificultoso. Y es entendible, a nadie le gusta ser investigado”, enfatizó. “Lo que tengo que destacar es que la institución investigada, si bien tenía motivos para estar molesta, después hubo un cambio. Pude investigar. Y llegué a determinadas conclusiones que no le gustaron a otro sector, y ahí se pasó para otro lado”, agregó Fossati.

En esa línea, sobre las visiones que se dieron desde el oficialismo y la oposición sobre su trabajo al frente de la investigación, la fiscal valoró: “Tuve que mantenerme en el marco de absolutamente objetividad, porque lamentablemente me parece que estamos yendo hacia una consideración de la Justicia que no es la que existía cuando nosotros empezamos, porque cuando empezamos no importaba de qué partido se era, de qué partido era el investigador, el imputado ni la víctima”.

Y sobre la condena obtenida para Astesiano, Fossati señaló como positivo su trabajo y lo concluido: “Había que dar un mensaje claro a la sociedad. Estoy contenta con el trabajo que se hizo y la pena que se obtuvo”.

Sobre episodios sucedidos en ese camino, Fossati recordó el caso del celular de Astesiano, y la información que pudo finalmente recuperarse: “Me dicen oficialmente que se puede recuperar un 3% de la información. Y al otro día hablan de un 100%, que en definitiva no era un 100%, era menos. Uno utiliza las estrategias que puede para ir obteniendo información, pero se decía que yo quería esconder, que decía que era un 3%. Pero no, era la información que me venía. Se llegó a otra cantidad de información gracias a que, con la experiencia de los años, sabía que era imposible, lo hice público, y la información se modificó”.

“En setiembre estaré en condiciones de alejarme”, concluyó Fossati, y dijo que en ese momento, cuando ya no esté sujeta a jerarquía, cree que podrá hablar con más libertad sobre los temas.