Fiscal pidió sobreseimiento de la empresaria de Rocha que el PIT-CNT denunció por difamación e injurias

Susana Nicodella había presentado una demanda penal y otra civil contra el PIT-CNT por supuestos ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical. Aseguró ser estafada y, según ella, en ese momento empezaron las amenazas y los ataques a su barraca.

La fiscal del caso pidió que el juez suspenda el procedimiento judicial contra la empresaria de La Paloma, que iniciaron el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala y el presidente, Fernando Pereira. Había sido acusada de difamación e injurias.

La fiscal Sandra Boragno aseguró durante la audiencia que “a juicio de la Fiscalía no se observa que se hayan configurado los elementos estructurales de los delitos denunciados”. “Esto es la atribución a una persona un hecho determinado que pudiera dar lugar a un procedimiento penal, disciplinario o exponerla al odio o desprecio público”, dijo durante la audiencia, según informa El País.

“Nuestro defensor presentó una demanda, una acusación y eso va a estar a estudio del juez el próximo miércoles”.

“El problema es si efectivamente se ofendió o no a la organización y creo que queda claro que se ofendió. Si hay delito o no, no lo va a laudar el PIT-CNT, lo va a laudar la Justicia y vamos a acatar el fallo de la Justicia.

Ha quedado demostrado en el expediente que la propia empresaria no pudo dar ningún elemento que el PIT-CNT haya tenido algo que ver con los atentados que sufrió en su casa y en su comercio”.