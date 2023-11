Fiscalía archivó causa de Katoen Natie y Heber apuntó a Carrera y Bergara: "Espero que los que generaron esta infamia se traguen las palabras"

"Queda demostrado que se actuó buen en aquel momento, que lo que hicimos fue conveniente para el país", dijo el exministro de Transporte y Obras Públicas.

"Que se traguen sus palabras". Con virulencia, el exministro de Transporte y Obras Públicas y actual senador Luis Alberto Heber celebró la decisión de Fiscalía de archivar por segunda vez la causa que investigaba posibles delitos en el acuerdo que firmó el gobierno con la empresa belga Katoen Natie para el uso de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

El exministro -en conferencia de prensa con el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el presidente de Puertos Juan Curbelo y el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola- apuntó directamente a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, quienes presentaron la denuncia años atrás.

"Durante dos años y dos meses los senadores denunciantes del FA enchastraron nuestros nombres, los de los cuatro, que habíamos cometido abuso de funciones y dolo", criticó Heber, y enfatizó: "Dos veces nos declararon inocentes en Fiscalía".

A continuación, leyó parte de las sentencias de Gilberto Rodríguez -primer fiscal que archivó la causa- y de Silvia Porteiro -segunda fiscal que trató el caso. "Rodríguez dice que no se ha cometido delito alguno y particularmente el abuso innominado de funciones. Porteiro que se comparte lo que dice el fiscal preopinante".

"Queda demostrado que se actuó bien en aquel momento, que lo que hicimos fue conveniente para el país. No solamente evitamos un juicio de US$ 1.500 millones sino que se hubiera generado una parálisis de inversiones en el puerto. Hoy tenemos el compromiso de inversión de más de US$ 650 millones con lo que implica en trabajo y mano de obra. No hay delito, se archivó, somos inocentes y esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado porque no nos llevamos para la casa ninguna de estas acusaciones", lanzó.

En el escrito de Rodríguez también se menciona que habría "algunas actuaciones irregulares o reprochables" que "no resultan suficientes para la tipificación" de delitos y que son analizados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Consultado sobre esto, Heber dijo: "Esperemos al TCA. No tengo duda que va a respaldar la actuación".

Finalmente, interrogado acerca de las palabras del senador Carrera, que reiteró su condena a lo que consideró una "pérdida de soberanía", respondió: "No tiene autoridad moral. Mintió cuando dijo que había abuso de funciones y dolo. No cuenta su opinión para mí y no debería contar para nadie porque llevó a su fuerza política a tener este traspié y genera un enfrentamiento en la convivencia partidaria que no es conveniente para el sistema democrático".

