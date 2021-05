Fiscalía archivó investigación contra el intendente Moreira: no hay "elementos suficientes" para continuar indagatoria

Según el dictamen de la fiscal Eliana Travers, no hay "evidencia probatoria de los hechos delictivos que se investigan", y tampoco "elementos suficientes para justificar la reapertura de la investigación".

La fiscal de Colonia Eliana Travers solicitó que se archive la investigación al actual intendente de ese departamento, Carlos Moreira, según un dictamen de la Fiscalía con fecha del 18 de mayo.

La primera denuncia contra el intendente de Colonia surgió en octubre de 2019 tras la difusión de la grabación de una llamada telefónica en la que Moreira insinuaba a la edila nacionalista María José García que estaba dispuesto ampliar una pasantía de una tercera persona a cambio de sexo.

El 4 febrero de 2020 la Fiscalía de Colonia ordenó archivar la investigación. La fiscal Travers concluyó entonces que no había "elementos objetivos suficientes" para condenar por abuso de funciones al jerarca departamental. Tras la apelación de la defensa de García, las fiscales Paola Nebot y Natalia Charquero determinaron en julio de 2020 que Moreira no se apartó del reglamento que regula la renovación de pasantías y, por otra parte, se acreditó que las pasantías de las que se hablaba en la conversación no se concedieron. La Fiscalía argumentó además que los audios fueron editados.

En febrero del 2020 la bancada de ediles frenteamplistas habían ampliado la denuncia con una serie de documentos en los que, entendían, que había mérito para retomar la investigación. Entre ellos entregaron un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Sin embargo, en el dictamen fechado este martes, la fiscal Travers señala que no hay "elementos objetivos suficientes" y que informe de la Jutep "no constituye, por sí solo, prueba determinante en un eventual juicio penal por la comisión de alguno de los delitos". Por lo tanto, señala la fiscal, no hay "elementos suficientes para justificar la reapertura o continuación de la investigación".

Según el dictamen, no es posible "justificar con los nuevos medios de prueba aportados y actuaciones cumplidas, la útil continuación de la indagatoria, ni elementos objetivos suficientes, por lo que se archivan las presenten actuaciones".