Fiscalía pedirá imputar a la corredora de bolsa denunciada por inversores por supuesta apropiación indebida de más de US$100 millones

El paquete accionario de la sociedad anónima denunciada se divide de la siguiente manera: un 57% a Sara Goldring, un 40% a Martin Cukier y el 3% restante a Daniel Cukier.

La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, pedirá la imputación de Sara Goldring, la corredora de bolsa denunciada por un grupo de inversores por estafa y apropiación indebida.

En 2022, el Banco Central (BCU) tomó la decisión de "intervenir preventivamente con suspensión de actividades" a la firma Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. a causa de las "importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que el corredor les hubiera advertido de las mismas de manera oportuna", de acuerdo a lo que el regulador informó a través de un comunicado.

La noticia se supo luego de que se conociese que un grupo de inversores había denunciado por estafa y apropiación indebida a Goldring por pérdidas millonarias.

El 17 de junio de 2022 Goldring informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU "las importantes pérdidas sufridas por los clientes que operan bajo la modalidad de libre administración y cuentan con un perfil de inversión pactado con los mismos bajo la calificación de 'agresivo' (aproximadamente el 80% de su cartera de clientes), que resultan de operaciones de venta de opciones put a precios de ejecución mucho más altos que las cotizaciones de las acciones, subyacentes a los contratos de las opciones put, que se observaron en el mercado a partir de noviembre de 2021, determinando que en el período del 30 de junio 2021 al 31 de mayo de 2022, las mencionadas cuentas pasaran de un saldo total de aproximadamente U$S 110:000.000 a U$S 18:000.000".

Además indicó que ella "asumió con su patrimonio personal pérdidas a través de: i) el traspaso de las opciones de put vendidos por Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. registrados en la cuenta global a sus cuentas propias, dejando en la cuenta global de los clientes, el ingreso percibido como venta de tales opciones; y ii) transferencia a las cuentas de sus clientes de acciones y dinero personal". Goldring añadió que esta "tendencia bajista del mercado" persistió, lo que hizo que no aportara más capital propio. Debido a esto "los dos bancos del exterior con los que operaba procedieron a la ejecución forzada de las garantías, conforme a lo pactado en los contratos de opciones put, generando las importantes pérdidas referidas", de acuerdo a lo que señala la resolución del BCU.

"No se reflejaron en los estados de cuenta remitidos a los clientes las pérdidas mencionadas y por lo tanto la realidad económica de cada cliente implica que al 31 de mayo de 2022, en los estados de cuenta que proveía el sistema informático de la empresa, los clientes que integraban la cartera administrada con perfil agresivo mostraban un saldo de aproximadamente U$S 59:000.000, cuando en los bancos custodios tenían aproximadamente U$S 18:000.000", señalaron.

Finalmente, el 21 de junio la empresa comunicó a sus clientes la situación que atravesaba.

Con este escenario, Goldring fue denunciada por 108 personas por la apropiación indebida de más de US$100 millones.

Ahora, la Fiscalía pidió que se realice una audiencia para solicitar que Goldring sea imputada en las próximas horas, según indicó a Telemundo el abogado de las victimas, Ignacio Durán, del estudio Donnángelo-Durán-Sasson.