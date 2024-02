Florida: condenaron a prisión al hombre que atropelló a una mujer que estaba estacionada en su moto y luego huyó

Según pudo saber Telemundo, en el interior del auto abandonado encontraron un parlante que estaba denunciado como robado.

La Justicia condenó a prisión al hombre que a finales de enero atropelló a una mujer que estaba estacionada en su moto en una calle del departamento de Florida.

El hecho sucedió el pasado 27 de enero, cuando un auto embistió a una mujer que estaba sobre su moto, estacionada en la calzada frente a un comercio ubicado en calle Lezaeta casi Heber Usher.

Tal como se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad, desde atrás apareció un auto y la atropelló, sin detenerse. La mujer cayó al suelo y la moto fue arrastrada, mientras los individuos continuaban la marcha. Finalmente aceleraron y se dieron a la fuga. Los individuos abandonaron el auto unas cuadras más adelante y huyeron. "Estaba sentada en la moto y vino un auto y me llevó de arrastro", contó Soledad González en rueda de prensa, y agregó que no conocía a las personas que viajaban en el auto. "Pensé que me moría, lo único que hacía era acelerar el auto", dijo González.

Según pudo saber Telemundo, en el interior del auto abandonado encontraron un parlante que estaba denunciado como robado.

En los últimos días la Justicia ordenó la detención de la persona que conducía el auto: un hombre de 35 años, poseedor de antecedentes penales.

Tras una audiencia judicial, el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de lesiones personales, un delito de omisión de asistencia y un delito de receptación, todos en régimen de reiteración real.

Deberá cumplir una pena de 10 meses de prisión efectiva.