Fondo Coronavirus: en 2021 incrementó a US$ 1.153 millones, unos US$ 426 millones más que en 2020

El monto fue destinado a tres grandes categorías: medidas sanitarias (US$ 448 millones), de apoyo social (US$ 293 millones) y económicas y de empleo (US$ 412 millones).

En 2021 los egresos del Fondo Coronavirus fueron superiores a los del año anterior, cuando se abrió para afrontar los gastos adicionales por la pandemia de Covid-19. En total, en 2021 hubo un gasto total de US$ 1.153 millones, mientras que en 2020 ese monto fue de US$ 727 millones.

Esto quiere decir que en el segundo año de la emergencia sanitaria se gastaron en Uruguay unos US$ 426 millones más que el año anterior provenientes del Fondo Coronavirus.

El monto fue destinado a tres grandes categorías: medidas sanitarias (US$ 448 millones), de apoyo social (US$ 293 millones) y económicas y de empleo (US$ 412 millones).

La cifra fue presentada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en una conferencia de prensa sobre la situación macroeconómica del país. "Esta no es la historia de todos los países de la región y del mundo", dijo.

La secretaria de Estado hizo hincapié en el don de gestión y previsión del gobierno, que según Arbeleche permitió afrontar los costos de forma comedida, sin que se viera perjudicada la ciudadanía. "(En otros países) se dio una respuesta muy grande y no se midió que estábamos en un panorama de incertidumbre y de que podía continuar la pandemia al siguiente año", dijo.