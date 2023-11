Fossati anunció su adhesión al sector nacionalista Sumar y su apoyo a Raffo: "Es la persona indicada para mí"

"Me pareció de que ya era momento de dar un paso al costado en esa función (de fiscal) y acercarme a otra que es esta que voy a empezar", reconoció.

La exfiscal Gabriela Fossati anunció este jueves su incursión en el mundo de la política, adhiriéndose al sector nacionalista Sumar y apoyando la precandidatura de Laura Raffo. "Pasar a la política, en definitiva, es una decisión que fue mía porque terminó un ciclo de función pública antes de lo esperado y porque tengo vocación pública, esa es la realidad", aseguró en rueda de prensa.

En esta misma línea, Fossati aseguró: "Me gusta trabajar con la gente, creo que recibo más trabajando con la gente de lo que yo doy". ¿Y por qué Raffo? "Es la persona indicada para mí", respondió.

"Es una mujer trabajadora, luchadora, estudiosa, emprendedora, madre, que logra de alguna manera cumplir todos sus roles con las dificultades que eso trae, que lo sabemos todas las mujeres. Pero en ella no se nota", manifestó.

La exfiscal del denominado “caso Astesiano” subrayó que Raffo "siempre está con sonrisa" y "tiene muchas ganas". Y agregó: "Eligió esto por vocación como yo".

"Desde un primer momento supe que si iba a hacer política quería hacerlo con ella", expresó.

¿Cuáles son sus aspiraciones? "En realidad por ahora lo que me interesa es que la lista 2004, que para mí es la lista tradicional del wilsonismo, vote lo mejor posible, que Sumar vote lo mejor posible", contestó.

Fossati recalcó que lo que busca es que en las primeras elecciones puedan lograr "un apoyo público, lo suficientemente fuerte". Esto con el objetivo de poder implementar y trabajar para generar una mejoría para la sociedad, "para el nivel de vida de la gente normal, del trabajador, del que aporta impuestos pero siente que no recibe lo suficiente".

"Es público y notorio de que mi último tiempo como fiscal fui agredida por un sector de un sector político. Y, bueno, uno queda impermeable un tiempo, pero fueron seis meses y debo reconocer que de febrero a marzo yo ya me empecé a recordar todo lo que fue mi militancia política", admitió.

En noviembre la exfiscal denunció que en la Fiscalía existía una “manada” que surgió cuando Jorge Díaz era fiscal de Corte, además aseguró que hay tratos desiguales para con los funcionarios y también “persecución por pensar diferente”.

"Uno para tener un rol de fiscal tiene que tratar de mantenerse absolutamente neutro y además de que no podía trabajar si no respetaban mi independencia técnica, me pareció de que ya era momento entonces de dar un paso al costado en esa función y acercarme a otra que es esta que voy a empezar", cerró Fossati.