Franzini Batlle respalda a Cosse y Michelini celebró: “El batllismo está en el FA, el Partido Colorado perdió lo último de batllismo que tenía”

José Franzini Batlle, bisnieto de José Batlle y Ordóñez y líder del sector político República Batllista, se incorporó oficialmente al Frente Amplio a través del Espacio Socialdemócrata Amplio (ESA) que encabeza Rafael Michelini y respalda la precandidatura de Carolina Cosse.

"Esto es histórico, que República Batllista se sume al ESA, al FA y a la precandidatura de Cosse nos llena de alegría. Tiene un simbolismo muy especial, si alguién está identificado con la justicia social es el batllismo. Por tanto, el ESA y República Batllista le dan a la candidatura de Cosse un perfil bien importante con respecto a la defensa de los humildes", dijo Michelini.

El exsenador enfatizó que "hoy el batllismo está en el Frente Amplio". "El Partido Colorado tenía batllismo, hoy con la incorporación de Franzini Batlle pierde lo último de batllismo que tenía", enfatizó.

Franzini Batlle se fue del PC en 2018 y formó el espacio La Alternativa junto a Pablo Mieres (líder del Partido Independiente), Esteban Valenti (sector Navegantes) y Fernando Amado (Batllistas Orejanos, escindido del Partido Colorado). El grupo no llegó ni a competir en las internas de 2019, luego de que Selva Andreoli -esposa de Valenti y designada vicepresidenta de Mieres de cara a las elecciones- dijera que no votaría otra opción que no fuera al Frente Amplio en un balotaje. Luego de ese episodio, el grupo se fracturó.