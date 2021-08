Frente Amplio criticó aumento de los combustibles: "Por vía de las tarifas hay un incremento de impuestos", dijo Rubio

“A pesar de que es la Rendición de Cuentas del 2020, el 2020 no existe. Lo que hay son culpas asignadas al gobierno anterior", dijo el diputado Gustavo Olmos.

Diputados y senadores del Frente Amplio se reunieron este domingo para avanzar en el análisis de la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en la cámara baja.

Luego del encuentro, el diputado Gustavo Olmos dialogó con la prensa y anunció que la coalición de izquierda votará negativamente al proyecto de ley en general y verá “caso a caso” los artículos “para ver que se puede acompañar”.

“A pesar de que es la Rendición de Cuentas del 2020, el 2020 no existe. Lo que hay son culpas asignadas al gobierno anterior y expectativas de qué se va a hacer desde este momento. Pero no hay un plan, un cronograma y muchas veces no hay recursos asignados”, aseguró Olmos.

El diputado ejemplificó con tres temas: vivienda, salud y turismo. “El gobierno dice que no gastó los $1.450 millones que podía. No hay respuesta (de por qué no lo hizo). En salud hay 130.000 usuarios nuevos en ASSE y no hay recursos adicionales. El turismo es un sector devastado y solo tiene un artículo en la Rendición”, dijo.

"El discurso del gobierno es que cada cosa que no pudo hacer es por la pandemia o por la herencia maldita", sentenció.

Críticas al aumento de combustibles

Por su parte, el senador Enrique Rubio criticó la decisión del Ejecutivo de aumentar el precio de los combustibles y aseguró que el gobierno está "incumpliendo promesas de campaña".

"Decían que no iba a haber aumento de combustibles y que no iban a incrementar impuestos. Por vía de las tarifas es un incremento de impuestos, es lo contrario a lo que se prometió", aseguró el dirigente de la Vertiente Artiguista.