Frigorífico suspendido por China: ministro explicó qué se halló y anunció que los más de 300 trabajadores irán a seguro de paro

“Esto llevará unos cuantos meses, vamos a hacer todos los esfuerzos, pero dependerá mucho de lo que surja de la investigación la suerte que pueda tener” el frigorífico, dijo el ministro.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dio una conferencia de prensa virtual este viernes para explicar la suspensión por parte de China del frigorífico de la empresa Rondatel S.A., en la ciudad de Rosario, Colonia. Como el 90% de la producción de esta empresa está destinado al mercado chino, la inhabilitación supone que prácticamente no pueda operar, por lo que serán enviados a seguro de paro los más de 300 trabajadores de la planta.

“Esto llevará unos cuantos meses, vamos a hacer todos los esfuerzos, pero dependerá mucho de lo que surja de la investigación la suerte que pueda tener” el frigorífico, dijo Mattos.

“Desde el MGAP haremos todos los esfuerzos para aclarar la situación, enviar todas las garantías al servicio sanitario chino y buscar la pronta rehabilitación de esta planta, pero no podemos generar falsas expectativas. Conocemos el procedimiento, son muy rígidos y muy exigentes", agregó.

El ministro explicó que a primera hora del jueves recibieron una notificación de la Aduana y oficina sanitaria china que expresaba la “no conformidad de un producto de origen uruguayo”, que de alguna manera generaba una discrepancia con los estándares establecidos.

El organismo chino “dio instrucción a la Dirección de Industria Animal de suspender esta planta", por lo tanto desde este jueves el Ministerio de Ganadería no emite el certificado sanitario internacional que habilita la exportación de esta planta.

Al mismo tiempo, se inhabilitó al funcionario de la cartera que emitió el certificado de la partida afectada. Por el momento no podrá firmar este documento, aunque se espera que luego pueda ser rehabilitado en sus funciones.

Mattos contó que China envió un registro fotográfico del producto, donde se ve que el etiquetado no coincide con lo que supuestamente era. Pero no se puede saber más en tanto no haya avanzado la investigación, agregó Mattos, y dijo que el análisis del MGAP “ya está en curso”.

“Estamos comprometidos a afianzar esta relación con la autoridad sanitaria china y dar plenas garantías de que vamos a estar cumpliendo estrictamente lo que expresa el protocolo firmado entre ambos países. Lo consideramos un episodio aislado, ojalá así sea, lo tenemos que corroborar una vez que avancemos en el proceso de investigación”, afirmó el secretario de Estado.

Agregó que si se tiene en cuenta el total de volumen de exportaciones de carne uruguaya a China (se espera exportar 300.000 toneladas en 2021), se trata de un “caso aislado” y se deberán “definir cuáles fueron los orígenes y las causas” del mismo. De todos modos, remarcó que se lo debe tomar con seriedad y actuar en consecuencia.

"Esto es un drama para la localidad, para la ciudad de Rosario y los aledaños, donde muchos trabajadores se van a ver afectados", lamentó Mattos.